Cruella 2: 5 raisons pour lesquelles c’est génial la suite de Disney se passe

in

J’ai adoré voir Cruella à son apogée, donc la dernière chose que je veux voir ensuite est sa chute horrible et humiliante dans laquelle elle est déjouée par un groupe de chiots. En fait, je peux dire en toute sécurité que je préférerais que cela n’arrive pas du tout à Estella, et nous avons continué à voir son ascension fulgurante dans le monde de la mode. Bien sûr, je sais que nous devons le voir arriver finalement, mais avec une suite, nous pouvons au moins éviter la chute un peu plus longtemps. J’apprécie le trajet Cruella jusqu’à présent, donc c’est bon d’entendre qu’il ne se termine pas.