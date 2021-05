Cruella 2: les acteurs partagent comment ils aimeraient voir leurs personnages revenir

Sur une autre note, Cruella met en place beaucoup de choses sur le monde du film qui a le potentiel d’être exploré plus avant. Pour un — et spoilers mineurs – il présente sa propre version d’Anita et Roger, qui ont des liens plus étroits avec les origines de Cruella qu’avant lorsqu’ils reçoivent chacun leurs propres chiots dalmates avant de tomber vraisemblablement amoureux après le générique de Cruella roll. Kirby Howell-Baptiste, qui incarne la journaliste Anita Darling dans le film, a partagé ses réflexions sur la reprise du personnage :