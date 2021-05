Cruella Cast: Où vous avez déjà vu les stars de cinéma Disney

Emma Thompson (baronne von Hellman)

Mon Dieu, Emma Thompson. Vraiment une actrice pour notre génération, celle qui nous précède, etc. Je pense qu’au moment où nous avons vu qu’Emma Stone et Emma Thompson s’étaient inscrites à Cruella, nous étions tous à bord. La baronne von Hellman, chef de la prestigieuse maison de couture et patronne d’Estella, est presque comme un catalyseur du personnage de Cruella, et Emma Thompson assume ce rôle avec fierté et a fait un travail fantastique.

Emma Thompson elle-même a tant fait dans l’industrie hollywoodienne, je serais abasourdi si vous ne l’aviez pas vue dans quelque chose. Elle a fait ses débuts dans les années 80 et a connu d’autres succès et renommée dans les années 90 avec des films comme Sense and Sensibility et Much Ado About Nothing, et au cours des vingt dernières années, elle nous a donné certaines des meilleures performances avis.