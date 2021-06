Cruella d’Emma Stone revient à la maison pour ceux qui n’ont pas Disney + et bientôt

Selon une annonce faite par Disney, Cruella sera disponible « sur toutes les principales plateformes numériques » à partir du 25 juin. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent certainement pas là, car les collectionneurs de médias physiques ont également une journée spéciale sur le calendrier à rebours. Le 21 septembre, l’impasse dirigée par Emma Stone et Emma Thompson a atteint 4K UHD, Blu-ray et DVD. Avec ces sorties, il y aura des fonctionnalités assez spéciales incluses, y compris deux scènes supprimées et un tas de regards derrière le style du film.