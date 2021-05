Cruella, la première de Disney + accusée d’être «anti Disney» | Divertissement

Cruella obtient déjà ses premières réactions et qualifie le film de “sombre” et “anti Disney”.

Dans le premières premières de Disney, celui qui est particulièrement frappant est Cruella, le film qui explorera les origines de la méchante des 101 Dalmatiens et qu’elle jouera Emma Stone, dont la première aura lieu le 28 mai 2021 à la fois dans les salles et dans le service Disney Plus Premium.

Un peu plus d’une semaine après son lancement, la presse spécialisée a déjà pu voir le Film Cruella et ses premières réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à venir, ayant généralement des évaluations assez positives, étant décrites par certains comme un film très “anti Disney”.

Voici quelques-uns des impressions de cruella collectées sur les réseaux sociaux.

Cruella pourrait être la plus grande surprise de l’été. Audacieux, sombre et merveilleusement anti-Disney. Emma Stone est la perfection en tant que Cruella. Coiffure et maquillage, conception de production et conception de costumes sont des paris sûrs pour les noms des Oscars. Paul Walter Hauser est formidable et Winks le chien est adorable. #Cruella pic.twitter.com/zPCdFXSGL3 – Scott Menzel (@ScottDMenzel) 14 mai 2021

“Cela pourrait être la plus grande surprise de l’été. Audacieux, sombre et merveilleusement anti-Disney. Emma Stone est parfaite en tant que Cruella. La coiffure et le maquillage, la conception de la production et la conception des costumes sont des valeurs sûres pour les nominations aux Oscars. Paul Walter Hauser est génial et clins d’oeil le chien est adorable. Certainement pas pour les enfants, ce qui est très rafraîchissant à voir à Disney. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr de savoir qui Cruella cible, je sais que le film sera culte. Il se démarque par lui-même. Pareil pour tous les Disney films d’action en direct jusqu’à présent. Cruella est la combinaison parfaite de Batman Returns et The Devil Wears Prada. Ai-je mentionné la bande originale brutale? Que diriez-vous de la superbe réalisation de Craig Gillespie? Qui continue de montrer sa gamme en tant que cinéaste et comment chaque film il rend le sentiment extrêmement différent de celui qui le précède. “

#Cruella est une montre incroyablement amusante avec des costumes incroyables et une bande-son épique. Emma Stone et Emma Thompson sont exceptionnellement perverses et hilarantes, et elles rendent le film mémorable. De plus, Paul Walter Hauser vole des scènes, comme il a tendance à le faire. C’est comme un Disneyfied DEVIL WEARS PRADA pic.twitter.com/dUSjlVlgsu – Erik Davis (@ErikDavis) 14 mai 2021

“Cruella est un film très drôle avec des costumes incroyables et une bande originale épique. Emma Stone et Emma Thomson sont exceptionnellement méchantes et hilarantes, et elles rendent le film mémorable. De plus, Paul Walter Hauser vole toutes ses scènes, comme il le fait habituellement. C’est . comme un Le diable porte Disney Prada “.

“Il y a deux reines dans Cruella. Emma Stone et Emma Thompson brillent et se battent pour voir qui est le plus méchant. Ridiculement divertissante, cette histoire de mon méchant Disney préféré est un festin visuel de Londres des années 70 et de la haute couture. Le film est trop long , mais je lève mon verre pour cela. “

Se définissant comme “une histoire d’esthétique punk se déroulant au début des années 80”, ce nouveau film de Disney nous placera dans les années 80 et nous racontera l’histoire du personnage de Cruella de Vil avant qu’elle ne devienne l’infâme méchante du classique de Disney, en contemplant comment, dès son plus jeune âge, Cruella de Vil était déjà une psychopathe obsédée par la mode et les peaux d’animaux .

Le film Cruella sortira en salles et sur le service Disney Plus Premium le 28 mai 2021. En attendant, nous vous recommandons ici certains des meilleurs films Disney Plus de 2021 que vous pouvez regarder dès maintenant.

