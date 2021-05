Cruella Star confirme le personnage LGBTQ dans le film Disney + d’Emma Stone

Plus tôt cette année, Disney a fait parler la communauté LGBTQ + après la sortie du film d’animation Raya et le dernier dragon. Le film, qui est centré sur deux femmes, a été adopté par une partie de la communauté comme une relation féminine implicite. Cela inclut l’actrice de voix de Raya, Kelly Marie Tran, qui a déclaré qu’elle avait décidé qu’il y avait «des sentiments romantiques qui s’y passaient» entre elle et le personnage de Gemma Chan lors de l’enregistrement pour le rôle.

Vous pouvez rencontrer Artie de John McCrea à Cruella, qui sortira en salles sur Disney + Premier Access ce vendredi 28 mai.