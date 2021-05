Cruella Star de Disney parle du tournage de ce défilé de mode épique

J’ai une scène préférée à tourner, c’était le grand défilé de mode près de la fontaine où je peux chanter et vivre en quelque sorte mon rêve de rock star et j’ai tous ces petits diamants sur le visage. Je veux dire, c’était vraiment surréaliste. Et je pense que c’était définitivement ma scène préférée à tourner … Vraiment, j’avais l’impression d’être à un concert de rock, ce que je n’avais jamais eu auparavant. J’aimais ma vie, j’adorais ma propre voix et je faisais beaucoup de headbanging. Il était en quelque sorte quatre heures du matin et je me souviens qu’il faisait vraiment très froid, et j’imagine que la plupart des gens sont devenus un peu malheureux. Mais à chaque fois qu’ils disaient “Nous devons y retourner”, je me suis dit “Oui!” parce que c’était tellement amusant. Je ne savais pas vraiment ce que j’allais porter ou ce que le maquillage allait être complètement jusqu’à ce que j’y arrive. Donc, ce n’est vraiment que lorsque vous montez enfin sur le plateau que tout se met en place et que vous vous dites: “Je ne peux pas croire que je peux faire ça pour gagner ma vie.”