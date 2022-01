Cruise Stocks News: Pourquoi les stocks de CCL, RCL et NCLH naviguent plus haut aujourd’hui

Aujourd’hui est un jour très vert pour une gamme de stocks de croisière. Les meilleurs croisiéristes Carnaval (NYSE :CCL), Royal Caraïbes (NYSE :RCL) et Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH) ont tous enregistré des gains impressionnants. Ces actions ont grimpé de 4 %, 4,1 % et 4,4 % respectivement au moment d’écrire ces lignes.

En effet, les derniers mois ont fourni aux actions de croisière une énorme volatilité. Les graphiques boursiers de chacun de ces opérateurs ressemblent beaucoup à des vagues, avec des montées et des chutes suivant les nouvelles sur Covid-19 et ses multiples variantes.

Ces derniers temps, les nouvelles ont été trop baissières pour les principales compagnies de croisière. Les inquiétudes concernant la variante omicron à propagation rapide ont jeté de l’eau froide sur la thèse de réouverture. Ce qui était autrefois un secteur de prédilection est devenu un endroit que de nombreux investisseurs ont évité.

Cependant, aujourd’hui, il y a des nouvelles qui pointent enfin dans une direction positive. Plongeons-nous dans ce qui pousse ces compagnies de croisière plus haut en ce moment.

Les actions de croisière augmentent à la hausse grâce à la mise à niveau des analystes clés

Aujourd’hui, l’analyste de Stifel, Steven Wieczynski, a présenté un point de vue plutôt intéressant sur le secteur des croisières. Plus précisément, dans une note d’analyste liée à Royal Caribbean, Wieczynski a surnommé 2022 « l’année de la croisière ».

Si ce titre semble haussier, c’est parce qu’il l’est.

Les raisons de cet appel haussier sur les actions de croisière méritent d’être examinées. Wieczynski estime que les croisiéristes sont suffisamment bien capitalisés pour braver la tempête de la pandémie. Avec une nouvelle dilution hors de l’image, une reprise des volumes de passagers et des augmentations de capacité au fil du temps devraient renforcer les fondamentaux de ces stocks de croisière.

Bien sûr, cette perspective haussière basée sur les fondamentaux sur les actions de croisière n’est pas une opinion partagée par tout le monde. Après tout, les navires de croisière ont été assiégés par la pandémie. C’est peut-être le secteur le plus touché de tous.

Pourtant, l’ajout d’une récente matrice de « état de la couleur des navires » des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a apaisé les inquiétudes de nombreux passagers – et investisseurs. À l’heure actuelle, aucun navire n’a le statut « rouge » (nécessitant des mesures sanitaires supplémentaires).

Bien sûr, de nombreux navires de croisière ont obtenu le statut pour une enquête plus approfondie du CDC, mais l’absence de réglementations supplémentaires spécifiques à la suite d’omicron pour tous les navires répertoriés est considérée par les investisseurs comme un signe haussier aujourd’hui. Et à juste titre.

