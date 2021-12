Cruis’n Creator « adorerait voir » la trilogie N64 ajoutée au pack d’extension de Switch Online

Cruis’n Blast est sorti sur Switch en septembre, et depuis lors, les fans en redemandent. Une demande courante semble être que Nintendo apporte les entrées classiques au pack d’extension Switch Online récemment annoncé.

Il semble que le créateur de la série soit tout aussi impatient. Au cours d’un Reddit « Ask Me Anything » sur le subreddit Nintendo Switch, Eugene Jarvis – le fondateur de Raw Thrills et créateur de la série Cruis’n – a été interrogé sur la possibilité que la trilogie N64 Cruis’n accélère sur le Switch. Et bien que cela semble appartenir à Nintendo, il « adorerait que cela se produise ».

Son dernier commentaire fait suite à une interview avec Nintendo Life en août de cette année, où il a mentionné comment il avait « jeté quelques idées » pour remasteriser la trilogie d’arcade classique Cruis’n – avec la Full HD et une fréquence d’images solide de 60 Hz.

« Nous avons jeté quelques idées – une chose que j’ai jetée est de remasteriser la trilogie d’arcade classique Cruis’n spécialement pour le Switch, en augmentant le contenu en Full HD et à une fréquence d’images solide de 60 Hz! »

