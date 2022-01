Crumble est un jeu de plateforme rapide où vous devez tout lécher

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’une des choses que COVID nous a cruellement enlevée est notre choix – voire notre droit – de pouvoir lécher tout ce qui est en vue. Apparemment, c’est « non hygiénique » et « pas une bonne idée en général » maintenant. Comme nous regrettons le bon vieux temps de faire mousser notre salive sans discernement sur les lampadaires et les vitrines des magasins. Soupir.

Le développeur solo Brute Force a passé trois ans à travailler sur Crumble, un jeu de plateforme qui ressemble un peu à Spider-Man si sa toile était remplacée par un tentacule à très longue bouche, combiné à Sonic the Hedgehog mais sans pieds, bras ou torse. Si cela ressemble à une proposition étrange mais séduisante, alors vous voudrez peut-être donner un coup de langue à ce jeu.

Crumble est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop pour 14,99 $, avec une remise de lancement le ramenant à 11,99 $ jusqu’au 10 janvier.