Crunch de liquidité: un nouveau mécanisme en préparation pour aider les exportateurs

Le ministère du Commerce évalue un mécanisme pour aider les exportateurs à court d’argent, qui attendaient le déblocage d’avantages d’une valeur de dizaines de milliers de crores dans le cadre d’un programme officiel clé, à surmonter la crise de liquidité actuelle induite par Covid.

Conformément au mécanisme à l’étude, le gouvernement pourrait s’engager auprès des exportateurs contre leur droit au titre du régime d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS). Les banques pourraient alors être incitées à prêter aux exportateurs (jusqu’à concurrence du droit) contre l’engagement au taux repo de 6% seulement. Alors que les exportateurs doivent supporter les frais d’intérêt, une telle mesure les aidera à faire face aux problèmes de liquidité jusqu’à ce que le gouvernement apure enfin les cotisations, ont déclaré des sources à FE.

La question des cotisations MEIS a été soulevée par les organismes d’exportation lors d’une réunion présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, mardi. Goyal a demandé aux hauts fonctionnaires de son ministère d’explorer la proposition, entre autres, et d’aider à résoudre le problème au plus tôt, a déclaré une source présente à la réunion. Le ministère du Commerce pourrait bientôt confirmer une proposition formelle à cet effet et la soumettre au ministère des Finances pour approbation.

Des sources commerciales avaient déclaré le mois dernier que les exportateurs attendaient la publication de scrips d’une valeur d’au moins Rs 35 000 crore contre leur droit MEIS pour FY20 et FY21. Un retard excessif dans la libération pourrait accentuer le problème actuel de liquidité, limitant la capacité des exportateurs à augmenter leurs approvisionnements au moment même où la demande des marchés clés semble s’améliorer, selon les sources.

Les exportateurs ont également demandé au gouvernement d’annoncer de toute urgence les taux de remboursement dans le cadre du régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), qui a remplacé le MEIS à partir du 1er janvier 2021, mais n’est pas encore opérationnel.

Lors de la réunion avec Goyal cette semaine, Sharad Kumar Saraf, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que si l’objectif officiel d’exportation de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22 était réalisable, la libération en temps opportun des «avantages» dans le cadre du MEIS, du système de ristourne des droits et du RoDTEP et le flux adéquat de prêts aux exportateurs restait critique. «Cela aidera à rentabiliser les exportations. Sinon, avec le retard du remboursement, la rentabilité des exportateurs est anéantie par l’augmentation du fardeau des intérêts », a déclaré Saraf.

Dans le cadre du MEIS, le gouvernement a déjà approuvé Rs 39 097 crore pour FY20 et Rs 15 555 crore pour les trois premiers trimestres de FY21 (avant qu’il ne soit remplacé par RoDTEP). Mais une grande partie de ce montant n’a pas encore été débloquée, apparemment en raison de la pandémie qui frappe la mobilisation des ressources du Centre et de l’exigence de dépenses de santé plus élevées et d’autres mesures de relance, ont déclaré les exportateurs. Le gouvernement n’a budgété que Rs 13 000 crore pour le programme RoDTEP pour FY22, mais les dépenses réelles pourraient être beaucoup plus élevées.

Un haut fonctionnaire a déclaré le mois dernier que le gouvernement commencerait bientôt à traiter les prestations du MEIS. Même les tarifs RoDTEP seront annoncés sous peu. Le retard dans l’octroi des prestations du MEIS n’est cependant pas inhabituel. Au cours des années précédentes, ces avantages étaient souvent retardés pour des raisons, notamment des réclamations erronées ou des formalités administratives erronées de la part des exportateurs, avait expliqué le responsable. Cette fois-ci, la pandémie a surtout contribué au retard, avait-il dit.

Dans le cadre du MEIS, la plupart des exportateurs recevaient des scrips représentant 2 à 5% de la valeur du fret à bord de l’expédition.

Alors que les exportations ont connu un tour de montagnes russes au cours de l’exercice 21 en raison de la pandémie, le gouvernement a maintenu un objectif d’exportation record de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice précédent et 330 milliards de dollars pour l’exercice 20, les expéditions à l’étranger ayant considérablement augmenté par le passé. deux mois, défiant le blues de Covid. Les exportations se sont chiffrées à 34 milliards de dollars en mars et à 30 milliards de dollars en avril, en hausse de 3% et 16% par rapport aux mêmes mois de 2019 (bien avant que la pandémie ne frappe). Cependant, pour maintenir la dynamique de croissance à moyen terme, le problème de liquidité des exportateurs doit être réglé de toute urgence.

