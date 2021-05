Crunch des données de qualification à Barcelone | GRAND PRIX 247

Lewis Hamilton a obtenu sa 100e pole position à la fin d’une séance de qualification serrée pour le Grand Prix d’Espagne 2021, Red Bull réduisant un déficit de temps au tour important près de zéro.

Analysons les chiffres de la séance de qualification sur le Circuit De Barcelona-Catalunya et voyons ce qui s’est vraiment passé samedi.

Progrès du développement: batailles d’année en année (2021 contre le tour le plus rapide de 2020 ou 2019)

+0,346 | Williams Mercedes (2020) +0,382 | Alpine (2020) +0,485 | Red Bull Honda (2020) +0,746 | McLaren Mercedes (2020) +0,970 | Alfa Romeo Ferrari (2019) +1.182 | AlphaTauri Honda (2020) +1.238 | Ferrari (2019) +1,335 | Mercedes (2019) +1.492 | Aston Martin Mercedes (2020) +2,206 | Haas Ferrari (2019)

Lewis Hamilton a battu Max Verstappen sur la ligne d’environ une demi-longueur de voiture pour remporter une 100e pole position exceptionnelle.

Le graphique de progression ci-dessus montre les comparaisons du tour le plus rapide de chaque équipe aujourd’hui par rapport à leur tour le plus rapide respectif en 2020 ou 2019, selon celui qui a été le plus rapide. Les résultats sont époustouflants pour Red Bull car ils ont fermé les 0.877 à Mercedes, ce qui leur a permis de se battre pour la pole position.

Le développement de Mercedes et d’Aston Martins est parmi les plus faibles, les huitième et neuvième meilleurs et seulement meilleurs que Haas, ce qui est tout à fait conforme à ce que nous avons vu cette saison jusqu’à présent. Il est clair que Mercedes et Aston Martin n’ont pas encore complètement commencé à inverser les effets dévastateurs des changements de plancher nouvellement introduits cette année. Par comparaison directe, Red Bull a enregistré la troisième meilleure progression et juste derrière les efforts de Williams et Alpine.

En termes de combat entre Ferrari et McLaren, alors que Ferrari est légèrement en avance sur McLaren, le taux de fermeture de McLaren est préoccupant car McLaren affiche des chiffres de progrès encourageants. Alpine montre la vie alors qu’Esteban Ocon a eu une solide séance de qualification avec Alpine affichant le deuxième meilleur nombre de développement, le plaçant en plein milieu de la bataille entre Ferrari et McLaren, là où lui et Alpine devraient être.

Bataille de coéquipier

-0,892 | Verstappen DEF. Perez -0,774 | Russell DEF. Latifi -0,690 | Schumacher DEF. Mazepin -0,574 | Gasly DEF. Tsunoda -0,561 | Giovanazzi DEF. Raikkonen -0,386 | Ocon DEF. Alonso -0.132 | Hamilton DEF. Bottas -0,110 | Leclerc DEF. Sainz -0.105 | Promenez-vous DEF. Vettel -0,074 | Ricciardo DEF. Norris

Une certaine commande rétablie

Aucune erreur vraiment évidente aujourd’hui des trois premiers, ce qui a fait bousculer l’ordre, bien que tous les trois n’aient pas réussi à réaliser un tour plus rapide lors de leurs deuxièmes courses en Q3.

Le plus alarmant de la session, écartant la transmission radio de Tsunoda, a été Sergio Perez. Nous sommes maintenant à la quatrième course du championnat 2021, il n’est comparable à aucune échelle disponible pour Verstappen et il ne le sera pas cette année. Perez n’est actuellement comparable qu’au pilote qu’il a remplacé, Alexander Albon qui a partagé le même nombre de points que Perez après trois courses et s’est qualifié sixième par rapport au résultat de huit aujourd’hui pour Perez.

Perez a quitté Portimao au deuxième rang des comparaisons disponibles parmi ses coéquipiers la semaine dernière, et a aujourd’hui le plus grand delta pour son coéquipier.

Autres notables

La mise à niveau Aston Martin ne s’est pas montrée suffisamment prometteuse. Esteban Ocon bat à nouveau Fernando Alonso. Perez, Alonso et Norris sont allés plus lentement au T3 qu’au T2.

Ordre de qualification – Bataille du rythme des équipes

+0.000 | Mercedes +0,036 | Red Bull Honda +0,769 | Ferrari +0.839 | Alpine +0.881 | McLaren +1,233 | Aston Martin Mercedes +1,241 | AlphaTauri Honda +1,615 | Alfa Romeo +1,704 | Williams Racing +2,376 | Haas F1

L’année dernière, seules trois voitures ont terminé dans le premier tour, les doigts croisés pour une course plus rapprochée en Espagne demain.