Crunch des données de qualification pour le Grand Prix de Bahreïn

Max Verstappen a battu la compétition lors d’une séance de qualification incroyablement dramatique avant le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021.

Avant de sauter dans les tranchées, veuillez vérifier vos émotions à la porte. Analysons les chiffres et voyons ce qui se passe vraiment ici.

Batailles d’année en année

+1,319 [2020] | Red Bull Racing +1,361 [2020] | Scuderia AlphaTauri +1,385 [2020] | McLaren +1,686 [2019] | Alfa Romeo Racing (+1.217 [2020]) +1,812 [2019] | Scuderia Ferrari (+0,541) [2020]) +1,832 [2020] | Alpine F1 +2.022 [2020] | Williams Racing +2,121 [2020] | Mercedes F1 +2,279 [2020} | Aston Martin F1

+3.692 [2019] | Haas F1 (+2,338 [2020])

Red Bull a réussi à perdre le moins de performances face à ses concurrents, résultat net des modifications apportées aux règles de 2021 à ce jour. Alors que Lewis Hamilton était encore capable de se battre pour la pole position, la réalité tacite et ultime est qu’ils ont perdu 0,8 seconde par tour en qualification contre Red Bull. Plus inquiétant pour les Black Arrows, Mercedes est huitième meilleure en termes de développement, ce qui comprend la comparaison d’Alfa Romeo et de Ferrari à leurs temps au tour de 2019.

Aston Martin est sorti le pire absolu des neuf voitures nouvellement développées pour 2021, près d’une seconde complète du temps au tour perdu contre Red Bull après avoir commencé déjà derrière eux. Haas a connu la pire séance de qualification pour le Grand Prix de Bahreïn de son histoire en se qualifiant nettement plus lentement que ses débuts en 2016.

Parmi les équipes propulsées par Ferrari, ce sont les Scuderia elles-mêmes qui ont montré le plus de progrès avec un tour suprême de Charles Leclerc. Ferrari a en moyenne une perte de performance en qualification en 2020 d’environ 1,2 seconde par tour par rapport à son challenger très rapide de 2019. Ferrari a réussi à récupérer 0,8 seconde par tour aujourd’hui, récupérant 66% de sa baisse de performance en 2020. Certes, une récupération de 66% est un chiffre lâche et rapide et, en tant que tel, il est encore trop tôt pour se rapprocher de la situation réelle de Ferrari. Ce sera un moment dans les futures ventilations post-qualification à surveiller et à mesurer.

Pas de vraie surprise avec McLaren et AlphaTauri vers la fin de l’avancement du développement, car ils ont tous deux été au même niveau que le développement impressionnant de l’autre maintenant pour la troisième année consécutive. Pour ne pas écarter leurs progrès sur la base d’un certain niveau de continuité attendue, McLaren et AlphaTauri semblent exceptionnels sur la piste. Espérons que cela se traduira par un rythme de course comme cela n’a pas toujours été le cas.

Batailles de coéquipiers

-1,662 | Verstappen DEF. Perez -1,475 | Alonso DEF. Ocon -1,455 | Promenez-vous DEF. Vettel -0,824 | Schumacher DEF. Mazepin -0,798 | Gasly DEF. Tsunoda -0,620 | Russell DEF. Latifi -0,530 | Giovinazzi DEF. Raikkonen -0,331 | Leclerc DEF. Sainz -0.201 | Hamilton DEF. Bottas -0,047 | Ricciardo DEF. Norris

Pour Sergio Perez et Sebastian Vettel, c’est mauvais. Alors que pour Perez, cela peut être émoussé par le fait que le delta de +1,662 à Verstappen représente Perez sur des pneus moyens contre Verstappen sur des tendres, la réalité finale est qu’il est inacceptable que cette comparaison puisse même être faite. Pour Vettel, il a perdu son dernier tour volant contre un drapeau jaune. Perez et Vettel étaient censés impressionner aujourd’hui en qualifications, mais ont trouvé des raisons de ne pas le faire. Par conséquent, ce n’était pas un effort suffisant et doit rapidement rebondir avec une exécution de haute qualité demain.

Esteban Ocon +1.475 contre le double champion du monde de retour Fernando Alonso est la comparaison de pilotes la plus dévastatrice à l’issue des qualifications aujourd’hui. On pourrait espérer qu’il y a eu un problème avec la voiture d’Ocon car ce delta défie tout simplement la logique.

Mick Schumacher et Antonio Giovinazzi ont également fière allure sur leurs delta respectueux envers leurs coéquipiers. Carlos Sainz a couru beaucoup plus lentement en Q3 qu’en Q2, peut-être y avait-il un problème car +0,331 est une touche beaucoup par rapport au nouveau coéquipier Leclerc.

Batailles en équipe

+0.000 | Red Bull Racing +0,388 | Mercedes F1 +0,681 | Scuderia Ferrari +0.812 | Scuderia AlphaTauri +0,930 | McLaren +1,252 | Alpine F1 +1,604 | Aston Martin F1 +1,711 | Alfa Romeo Racing +2,319 | Williams Racing + 3.452 | Haas F1

Qui attendait cet ordre de rythme de qualification? Personne n’est la réponse.