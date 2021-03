Crunch des données du Grand Prix de Bahreïn

La Formule 1 a démarré en 2021 avec un Grand Prix de Bahreïn épanouissant déclenchant une rivalité tant attendue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Examinons les chiffres et voyons ce qui s’est réellement passé.

L’évaluation la plus difficile à faire en F1 est la bizarrerie illusoire autrement connue sous le nom de «rythme de course». Personne ne sait vraiment ce que c’est, il est de nature liquide comprenant un vaste éventail de variables alambiquées et divers éléments sur les voitures elles-mêmes nécessitant une certaine forme de gestion tout au long de la course, il est impossible de mettre de manière concluante un nombre exact au « rythme de course ». . Au fil du temps, j’en suis venu à croire que si vous extrayez le tour le plus rapide de chaque pilote tous les cinq tours, en ignorant les voitures de sécurité et les voitures de sécurité virtuelles, et faites une moyenne de ce temps, vous aurez un ensemble de données qui représente le mieux les performances réelles de chaque voiture. Je l’appelle «meilleur rythme de course des cas».

Ci-dessous, j’ai rassemblé le «meilleur rythme de course» pour le GP de Bahreïn. Ignorant les tours 1 à 5 en raison de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle, j’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours entre 6-10, 11-15 …… .51-56, puis j’ai fait la moyenne du temps en 1 temps unique. Bien que le temps unique n’ait vraiment aucune signification, c’est le delta de temps en temps qui représente le mieux la relation entre le rythme de course et le temps au tour de chaque pilote.

RANG PILOTE DELTA 1 Bottas 2 Hamilton +0,014 3 Verstappen +0,107 4 Perez +0,671 5 Norris +0,797 6 Leclerc +1,067 7 Sainz +1,148 8 Ricciardo +1,154 9 Tsunoda +1,269 10 Gasly +1,428 11 Balade +1,499 12 Raikkonen +1,542 13 Giovinazzi +1.659 14 Ocon +1.721 15 Russell +1.855 16 Alonso +2.384 17 Vettel +2.414 18 Schumacher +2.634 19 Latifi +2.967

Bien que ce ne soit pas évident, Bottas a réalisé des tours plus rapides que Hamilton. Il a ensuite réalisé un dernier tour très rapide sur du caoutchouc frais, contribuant ainsi à améliorer artificiellement son rythme de course par rapport à celui de son coéquipier Lewis Hamilton.

Il semble étrange que Lewis Hamilton soit montré comme plus rapide que Max Verstappen car Verstappen avait apparemment une voiture plus rapide que Hamilton, mais Hamilton a commencé derrière lui et a fini devant lui. Red Bull a également décidé qu’il ferait courir Verstappen plus longtemps que Hamilton lors de leur premier relais. Cela a permis à Verstappen de plonger dans 1: 36’s qui sont des temps au tour extrêmement lents, bien pires pour Hamilton car il était dans le territoire du temps au tour 1:34 immédiatement après son arrêt. Le résultat est que le rythme de course de Verstappen est meilleur que celui indiqué ci-dessus.

Pour ce qui est de la façon dont le meilleur rythme de course se traduit en batailles d’équipe, cela peut être vu dans le tableau ci-dessous.

RANG TEAM DELTA 1 Mercedes 2 Red Bull +0,107 3 McLaren +0,797 4 Ferrari +1,067 5 AlphaTauri +1,269 6 Aston Martin +1,499 7 Alfa Romeo +1,542 8 Alpine F1 +1,721 9 Williams +1,855 10 Haas +2,634

En termes de batailles de pilotes, j’ai fourni des données sur 3 paramètres: 1. comparaison du tour le plus rapide, 2. moyenne delta moyenne des données tour par tour [Charts below], 3. meilleures données sur le rythme de course.

Mercedes

Hamilton contre. Bottas

DELTA au tour le plus rapide: Bottas gagne | -1,925 DELTA au tour moyen: Bottas gagne | -0,065 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Bottas gagne | -0,140

Red Bull

Verstappen contre. Perez

DELTA au tour le plus rapide: Verstappen gagne | -0,742 DELTA au tour moyen: Verstappen gagne | -0,591 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Verstappen gagne | -0,564

McLaren

Norris contre. Ricciardo

DELTA au tour le plus rapide: Norris gagne | -0,536 DELTA au tour moyen: Norris gagne | -0,371 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Norris gagne | -0,357

Scuderia Ferrari

Leclerc contre. Sainz

DELTA au tour le plus rapide: Leclerc gagne | -0,479 DELTA au tour moyen: Sainz gagne | -0,080 BCRP DELTA: Leclerc Win | -0,081

AlphaTauri

Tsunoda contre. Gasly

DELTA au tour le plus rapide: Gasly gagne | -0,671 DELTA au tour moyen: Gasly gagne | -0,065 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Tsunoda gagne | -0,159

Aston Martin

Balade Vs. Vettel

DELTA au tour le plus rapide: Stroll gagne | -0,701 DELTA au tour moyen: Stroll gagne | -0,247 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Stroll gagne | -0,915

Alfa Romeo

Raikkonen contre. Giovinazzi

DELTA au tour le plus rapide: Giovinazzi gagne: | -0,070 DELTA au tour moyen: Raikkonen gagne | -0,078 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Raikkonen gagne | -0,117

Alpin

Ocon contre. Alonso

DELTA au tour le plus rapide: Ocon gagne | -0,813 DELTA au tour moyen: Ocon remporte | -0,425 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Ocon gagne | -0,663

Williams

Russell contre. Latifi

DELTA au tour le plus rapide: Russell gagne | -1,566 DELTA au tour moyen: Russell gagne | -1,281 Meilleur rythme de course de cas DELTA: Russell gagne | -1.112