Crunch des données du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Une conduite suprême a vu Max Verstappen triompher dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, le deuxième volet d’une saison de Formule 1 qui continue de porter ses fruits.

Examinons les chiffres et voyons ce qui s’est réellement passé.

L’évaluation la plus difficile à faire en F1 est la bizarrerie insaisissable autrement connue sous le nom de rythme de course. Personne ne sait vraiment ce que c’est, il est de nature liquide comprenant un vaste éventail de variables alambiquées et divers éléments sur les voitures elles-mêmes nécessitant une certaine forme de gestion tout au long de la course.

Il est impossible de donner un chiffre exact au rythme de course, surtout avec les conditions à Imola dimanche. Au fil du temps, j’en suis venu à croire que si vous extrayez le tour le plus rapide de chaque pilote tous les cinq tours, en ignorant les voitures de sécurité et les voitures de sécurité virtuelles, et faites une moyenne de ce temps, vous aurez un ensemble de données qui représente le mieux les performances réelles de chaque voiture. Je l’appelle «meilleur rythme de course des cas».

Ci-dessous, j’ai assemblé «Best Case Race Pace» pour le GP d’Émilie-Romagne. En ignorant les tours un à cinq et le 31 à 35 en raison de la voiture de sécurité, j’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours six à 10, 11 à 15 et ainsi de suite, puis j’ai calculé la moyenne du temps en une seule fois. Bien que le temps unique n’ait vraiment aucune signification, c’est le delta de temps en temps qui représente le mieux la relation entre le rythme de course et le temps au tour de chaque pilote.

RANG PILOTE DELTA 1 Hamilton 2 Verstappen +0,095 3 Leclerc +0,823 4 Perez +0,967 5 Norris +1,206 6 Sainz +1,279 7 RIcciardo +1,757 8 Tsunoda +1,937 9 Stroll +2,270 10 Giovinazzi +2,393 11 Raikkonen +2,484 12 Ocon +2,564 13 Vettel +2,635 14 Gasly +2,704 15 Alonso +2,987 16 Schumacher +3,395 17 Mazepin +5,111 18 Russell +8,286 19 Bottas +8,660

Selon la carte de pointage publiée ci-dessous, Verstappen était la voiture la plus rapide sur le circuit 31 des 53 tours de course disponibles, avec Hamilton 9 temps les plus rapides. À première vue, il semblerait que Verstappen ait dominé la course, mais la vérité est que le challenger Mercedes de Lewis Hamilton était la voiture la plus rapide aujourd’hui d’environ un dixième par tour, ce qui est inquiétant pour Red Bull. Verstappen a profité d’un bon lancement pour faire sortir Hamilton de muscle dans le virage 1 en utilisant la force brute pour obliger Hamilton à renoncer à sa position. C’était un étonnant spectacle d’agression de la part du jeune Néerlandais.

Hamilton continuerait à faire une saison d’erreurs alors que le bas de sa course s’effondrait sous lui. Mercedes a opté pour une surcoupe au premier arrêt. Cette bataille se traduit par un tour de Verstappen au 27e tour en 1: 31,736 contre Hamilton en 1: 30,425. Hamilton a amélioré Verstappen de 1,3 seconde dans la tentative de surcouper, ce qui était très intelligent de Mercedes. En fin de compte, l’avantage de 1,3 seconde n’allait pas suffire dans un monde parfait, perdre du temps en plus avec un lent changement de pneu avant droit était tout simplement du sel dans les blessures.

Bien qu’il ait rapidement réduit l’écart avec Verstappen après le premier arrêt sur pneus slicks, Hamilton a continué à commettre son erreur de conduite auto-infligée la plus prononcée depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019. Comparativement, Verstappen a eu une course propre, bien qu’une quasi-erreur lors du redémarrage après le drapeau rouge ait été immédiatement annulée lorsque Charles Leclerc directement derrière Verstappen a fait tourner ses pneus et ne s’est pas connecté lors de son lancement de redémarrage.

Il est clair que toute erreur est amplifiée cette année alors que l’écart de performance à l’extrémité pointue du champ se réduit. Verstappen a réuni aujourd’hui une performance convaincante, ce niveau de performance doit être maintenu à l’avenir, et un réveil pour Hamilton et Mercedes.

Leclerc a eu une course sensationnelle, et bien que la rotation de ses pneus arrière ait peut-être contribué à perdre un podium alors que Norris lui a fait sauter au redémarrage, il y a de bonnes nouvelles pour Ferrari car ils étaient la troisième meilleure voiture aujourd’hui. Carlos Sainz l’a presque égalé sur le rythme de la course, ce qui était une belle reprise après la sortie de Q2 hier.

Malheureusement, Daniel Ricciardo de McLaren a connu une journée difficile par rapport à son coéquipier Lando Norris, qui a terminé sur le podium. Si une sixième place est un exploit admirable dans des conditions difficiles, Norris a été plus rapide que Ricciardo dans 47 des 50 tours comparables avec un écart de + 0,500s / tour entre les deux. Le package McLaren a certainement avancé cette année, mais des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour que Ricciardo soit plus à l’aise dans la voiture.

Comme Ricciardo, Sergio Perez a eu du mal en comparaison directe avec son coéquipier Verstappen. Malgré de nombreuses erreurs, Perez a terminé quatrième aujourd’hui, mais environ 0,900 s / tour plus lent que Verstappen. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Perez avait un bon rythme par temps clair, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Verstappen a été plus rapide que Perez 43 tours sur les 50 tours comparables disponibles.

Valtteri Bottas a réalisé sa pire performance en course depuis un Grand Prix de Turquie 2020 tout aussi inexcusable. Passé l’incident avec George Russell, le week-end a commencé initialement avec tout ce qui semblait être en sa faveur. Bottas a réussi à rythmer le week-end jusqu’à son implosion en Q3. Bottas était en moyenne 3,5 tours plus lent que Hamilton tout au long de la course, Hamilton était plus rapide que Bottas 22 tours sur les 22 tours comparables disponibles, et pire encore, Bottas avait un rythme de course nettement inférieur à Russell dans la Williams. Il a également récompensé son équipe avec un challenger complètement détruit et ses espoirs de championnat semblent avoir diminué. Tout bien considéré, peu importe qui est responsable de l’accident.

RANG TEAM DELTA 1 Mercedes 2 Red Bull Honda +0.095 3 Ferrari +0.823 4 McLaren Mercedes +1.206 5 AlphaTauri Honda +1.937 6 Aston Martin Mercedes +2.270 7 Alfa Romeo Ferrari +2.393 8 Alpine +2.564 9 Haas Ferrari +3.395 10 WIlliams Mercedes N /UNE

Le rythme de course par équipe reste pratiquement inchangé par rapport à Bahreïn, Ferrari et McLaren échangeant leurs positions.

Williams est montré comme N / A car il n’y avait pas assez de tours pour déterminer de manière adéquate où ils se comparent parmi les équipes.

N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes intéressé par des informations qui ne sont pas déjà fournies ci-dessous.