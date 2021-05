Crunch des données du Grand Prix d’Espagne

Le Grand Prix d’Espagne a présenté la première performance vraiment dominante de n’importe quelle équipe alors que Mercedes a montré la voie de manière convaincante à Barcelone.

Examinons les chiffres et voyons ce qui s’est réellement passé.

L’évaluation la plus difficile à faire en Formule 1 est la bizarrerie illusoire autrement connue sous le nom de «rythme de course». Au fil du temps, j’en suis venu à croire que si vous extrayez le tour le plus rapide de chaque pilote tous les cinq tours, vous aurez un ensemble de données qui représente le mieux les performances réelles de chaque voiture. Je l’appelle «Best Case Race Pace».

Ci-dessous, j’ai assemblé «Best Case Race Pace» pour le Grand Prix d’Espagne. J’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours entre 6-10, 11-15 …… .61-66, puis j’ai fait la moyenne du temps en une seule fois. Bien que le temps unique n’ait vraiment aucune signification, c’est le delta entre les pilotes qui représente le mieux la relation entre le rythme de course et le temps au tour de chaque pilote.

Mercedes était de retour à sa forme dominante alors que Max Verstappen conduisant à son meilleur niveau n’était pas suffisant pour gérer le rythme écrasant de la Mercedes de Lewis Hamilton. Hamilton a été la voiture la plus rapide sur le circuit 40% de la course contre Verstappen à 34% avec un avantage de temps au tour moyen de 0,268 seconde par tour.

Verstappen s’arrêterait premier au 24e tour et Hamilton au 28e tour. En examinant les 10 premiers tours de chaque pilote après leurs arrêts aux stands, Hamilton était plus rapide en moyenne de 0,553 seconde par tour. Ce delta de tour n’est pas représentatif car Hamilton aurait probablement poussé sciemment sur une stratégie à deux arrêts tandis que Verstappen s’est retenu et a conservé ses pneus dans une certaine mesure sur une stratégie à un arrêt pendant cette phase de la course. Par conséquent, le delta de 0,268 seconde par tour est une représentation raisonnablement précise.

Alors que Verstappen a réduit la gravité du delta en sautant Hamilton dans le virage 1 au début de la course, Hamilton n’a jamais été surpassé par le challenger Red Bull à aucune phase du Grand Prix, mettant dans le plus grand delta de performance de rythme de course entre Red Bull. et Mercedes jusqu’à présent cette année.

Le résultat final est l’effet des erreurs cumulées perçues de Red Bull pâle par rapport à l’avantage de Mercedes en Espagne. Red Bull aurait pu faire mieux, et on pourrait en dire autant de Mercedes. Verstappen et Hamilton étaient égaux dans la livraison, 10 sur 10 pour les deux pilotes car encore une fois pas un seul autre pilote n’était dans leur ligue. Mais pour la première fois cette année, Hamilton a remporté un Grand Prix grâce à un avantage significatif en termes de voiture.

S’il y a un seul domaine sur lequel Red Bull doit être amélioré de manière significative, c’est la confiance en lui-même en tant que leader. L’approche de Red Bull cette année a été principalement réactionnaire à celle de Mercedes au lieu de tracer sa propre voie.

Hamilton et Verstappen ont dominé leurs coéquipiers respectifs avec Hamilton plus rapidement que Bottas 40 occurrences des 54 tours comparables disponibles. Verstappen a une fois de plus dépassé de manière significative son coéquipier mexicain, Sergio Perez n’étant que plus rapide que Verstappen sept tours sur les 54 comparables, le moins de toute comparaison directe de coéquipier et suffisant pour que Christian Horner sonnent l’alarme.

Charles Leclerc était facilement le pilote du jour, terminant bien devant ses principaux rivaux chez McLaren. Plus particulièrement, il a ruiné la course de Bottas en le retenant de manière significative, un exploit extrêmement difficile avec l’avènement du DRS. Leclerc finirait également devant Perez.

La nouvelle était bonne pour Ferrari, récupérant les pertes de points de Portimao contre McLaren tout en affichant le troisième meilleur rythme. Ils sont toujours très insuffisants par rapport au rythme de course de 2019, mais les progrès sont clairs avec Leclerc et Sainz affichant les cinquième et sixième meilleurs rythmes de course.

AlphaTauri de Pierre Gasly a montré un rythme décent en divisant les McLaren au huitième rang et en terminant 10e, mettant en perspective l’ampleur de son erreur de position de départ.

Aston Martin a manqué à cause d’une voiture manquant sérieusement de rythme de course malgré de nouvelles mises à jour. Point de course premier quatrième et cinquième du Grand Prix d’Espagne 2020 par comparaison.

RANG PILOTE BCRP DELTA PAR TOUR 1 Schumacher DEF. Mazein -0,700 2 Verstappen DÉF. Perez -0,625 3 Ricciardo DEF. Norris -0,390 4 Leclerc DEF. Sainz -0.306 5 Raikkonen DÉF. Giovinazzi -0,256 6 Hamilton DÉF. Bottas -0,213 7 Latifi DEF. Russell -0,158 8 Ocon DÉF. Alonso -0.056 9 Vettel DEF. Stroll -0.047 RANK TEAM BCRP DELTA PAR TOUR 1 Mercedes 2 Red Bull Honda +0.268 3 Ferrari +1.047 4 McLaren Mercedes +1.447 5 AlphaTauri Honda +1.566 6 Aston Martin Mercedes +2.093 7 Alfa Romeo Ferrari +2.337 8 Alpine +2.414 9 Williams Mercedes +2,612 10 Haas Ferrari +2,656