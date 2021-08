Crunchyroll annonce un nouveau doublage pour la saison estivale 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Crunchyroll a annoncé par communiqué son lot de doublages exclusifs en espagnol latin pour la saison été 2021, qui comprend des titres tels que Dragon Maid S de Miss Kobayashi, The Slime Diaries ou encore l’OVA de TONIKAWA : Over the Moon For You.

Voici les titres, distributions et dates de sortie des productions qui auront un doublage très prochainement sur la plateforme :

Dragon Maid S de Miss Kobayashi



réalisateur: Tatsuya Ishihara (Son ! Euphonium).

Étudier: Kyoto Animation (Dragon Maid de Miss Kobayashi).

Origine: Manga, écrit et illustré par Coolkyoushinja.

Sexes : Comédie, fantasy urbaine, histoires de vie.

Première du doublage : 25 août (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : Lourdes Arruti (Kobayashi), Montserrat Aguilar (Tohru) et Susana Moreno (Kanna), Adriana Olmedo (Lucoa), Andrea Orozco (Elma), Abraham Vega (Fafnir) et Azul Valadez (Ilulu).

Synopsis: Le retour du Dragon Maid le plus catastrophique ! Une étrange tournure des événements fait que le dragon Tohru devient le serviteur de Kobayashi. Parfois (mentir, en fait beaucoup de fois), le dragon cause des problèmes à son bien-aimé Kobayashi alors qu’elle essaie de s’intégrer dans la société humaine et remplit avec diligence son devoir de servante (un autre mensonge, car elle est au mieux médiocre). Leurs collègues dragons Kanna, Lucoa, Fafnier et Elma ont également commencé à vivre parmi les humains, et chacun a sa propre façon de profiter des interactions inter-espèces. Bien qu’ils vivent tous avec nonchalance dans les problèmes que cela implique, la menace d’un nouveau dragon plane sur Kobayashi.

Je suis debout sur un million de vies : Saison 2



réalisateur: Kumiko Habara (Je suis debout sur un million de vies).

Étudier: Maho Film (Je suis debout sur un million de vies).

Origine: Manga, écrit par Riku Sanjo et illustré par Koji Inada.

Sexes : Jeu vidéo, fantastique, action, drame.

Première du doublage : 27 août (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : Victor Ruiz (Yuusuke Yotsuya), Ana Lobo (Iu Shindo) et Erika Langarica (Kusue Hakozaki).

Synopsis: Yusuke Yotsuya est un lycéen de troisième année qui régit sa vie par la logique et finit un jour par être transporté dans un monde alternatif qui ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo. Il finit par devenir le troisième joueur et doit accepter plusieurs missions dangereuses avec deux personnes de son espèce, Iu Shindo et Kusue Hakozaki, qui sont venus dans ce monde avant lui. Yusuke est froid et sans émotion, examinant tout logiquement et parfois même dérangeant la vie de son équipe. Saurez-vous protéger votre groupe des monstres qui les attaquent, des complications et des puissants ennemis qui les guettent pour vaincre le jeu ?

Jeu de bataille en 5 secondes



réalisateur: Meigo Naito (réalisateur d’épisode Hanasakeru Seishōnen).

Études: Synergy SP, Vega Entertainment et Studio A-Cat.

Origine: Manga, écrit et illustré par Kashiwa Miyako.

Sexes : Action, surnaturel, super pouvoirs.

Première du doublage : 30 août (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : Ivan Bástidas (Akira Shiroyanagi), Casandra Acevedo (Yuri Amagake) et Liliana Barba (Mion).

Synopsis: Un nouveau genre de bataille de compétences pour une nouvelle génération est sur le point de commencer ! Tout a commencé un matin normal comme les autres. Akira Shiroyanagi est un lycéen qui aime les jeux et les bonbons. Un jour, il finit par se battre pour une mystérieuse fille nommée Mion. C’est alors que Mion dit aux personnes qu’elle avait rassemblées qu’elles n’existent plus officiellement dans aucun registre. Ils ont été responsabilisés et sont sur le point de devenir des sujets de test. Akira est déterminé à utiliser ses pouvoirs pour gravir les échelons et écraser l’organisation responsable. Armé de capacités inattendues et de pouvoirs uniques, une bataille multi-compétences pour la nouvelle génération est sur le point de commencer !

Les Vengeurs de Tokyo (Continuer)

Réalisateur: Koichi Hatsumi (Gangsta.).

Étudier: Liden Films (Autre Pique-Nique).

Origine: Manga, écrit et illustré par Ken Wakui.

Sexes : Action, science-fiction, drame.

Première du doublage : 29 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : Diego Becerril (Takemichi Hanagaki), Emilio Treviño (Manjiro Sano) et Victor Ruiz (Ken Ryuguji).

Synopsis: Takemichi Hanagaki est un travailleur qui a touché le fond de sa vie. Tout empire lorsqu’il découvre que Hinata Tachibana, sa petite amie du lycée et la seule qu’il a eue dans sa vie, a été assassinée par l’impitoyable gang Tokyo Manji. Le lendemain d’avoir appris la nouvelle, pensant à quel point sa vie avait mal tourné en attendant le train, quelqu’un le pousse sur les rails à la surprise des personnes présentes. Takemichi ferme les yeux et se prépare à mourir, mais lorsqu’il les ouvre, il découvre qu’il a voyagé 12 ans dans le temps, en particulier vers ce qu’il considérait comme le meilleur moment de sa vie : le lycée. Là, Takemichi décide de se venger de la façon dont la vie s’est déroulée et de sauver sa petite amie.

À ton éternité (Continuer)



Réalisateur: Masahiko Murata (Naruto Shippûden).

Étudier: Base du cerveau (In / Spectre).

Origine: Manga, écrit et illustré par Yoshitoki Ōima.

Sexes : Fantastique, drame, aventure.

Première du doublage : 31 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : José Luis Piedra (Fushi / Inmo).

Synopsis: Un jeune homme solitaire parcourt les régions arctiques de l’Amérique du Nord lorsqu’il rencontre un loup, et les deux deviennent rapidement amis et dépendent l’un de l’autre pour survivre dans un environnement aussi hostile. Mais le jeune homme a une certaine histoire, et le loup est plus qu’il n’y paraît…

Les journaux de slime



réalisateur: Yuji Ikuhara.

Étudier: 8-Bit (Cette fois, je me suis réincarné en slime).

Origine: Manga dérivé, écrit par Fuse et illustré par Shiba.

Sexes : Isekai, fantaisie, aventure.

Première du doublage : 17 septembre (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol : Monse Mendoza (Rimuru Tempest), Carlo Vázquez (Rigurd), Arturo Cataño (Benimaru), Rob Gutierrez (Gobta), Alondra Hidalgo (Shuna), Marisol Romero (Shion), Dave Ramos (Ranga) et Karen Vallejo (Milim).

Synopsis: “Cher journal… Je me suis réincarné comme une bave.” Même dans un autre monde, la vie n’est pas toujours facile. Il y a beaucoup de travail à faire, de nourrir toute la communauté à obtenir les fournitures dont nous avons besoin… mais nous avons aussi le temps de jouer et de nous amuser ! Rejoignez Rimuru et ses amis dans cette fenêtre sur leur vie quotidienne.

TONIKAWA : Over the Moon for You ~ SNS ~ (OVA)



réalisateur: Hiroshi Ikehata.

Étudier: Sept Arcs (TONIKAWA : Over the Moon For You).

Origine: Manga, écrit et illustré par Kenjiro Hata.

Sexes : Comédie romantique, histoires de vie.

Première du doublage : Bientôt disponible.

Voix en espagnol : Diego Becerril (Nasa Yuzaki) et Cecilia Guerrero (Tsukasa Tsukuyomi).

Synopsis: Nasa doit aller travailler à son ancien travail un jour et il semble qu’elle ne rentrera pas avant l’aube, mais comme Tsukasa vient de recevoir son nouveau téléphone portable, cela l’empêchera de se sentir seule. Ou alors elle le croyait.

Source : CinéPremière