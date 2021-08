Crusader Kings 3 arrive sur PS5 et Xbox Series X/S

in

Crusader Kings 3 arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

En développement avec Lab42 en partenariat avec Paradox Interactive, le jeu viendra avec des fonctionnalités spécifiques à la console. Par exemple, le SSD interne Xbox Series X/S vous permettra de basculer entre le jeu et une partie ou un didacticiel que vous pourrez consulter sur YouTube.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Vous pouvez également vous attendre à une interface utilisateur personnalisée pour fonctionner avec la manette sans fil Xbox, y compris l’ajout de menus radiaux, garantissant que la profondeur et les détails du jeu n’ont pas été perdus dans la traduction.

Les utilisateurs de PlayStation 5 expérimenteront eux-mêmes les mécanismes de stress du jeu, car leurs contrôleurs DualSense réagiront physiquement aux événements du jeu au fur et à mesure qu’ils se déroulent.

La date de la version console n’a pas été annoncée, mais il a été révélé qu’elle serait disponible pour le Xbox Game Pass.

Le fait que le jeu arrive sur consoles ne devrait pas surprendre étant donné qu’il a été évalué par le Digital Game Rating Committee de Taïwan avant la révélation.

Crusader Kings 3 est sorti en septembre dernier sur PC, et en novembre 2020, il s’était vendu à 1 million d’exemplaires sur Steam. Et peu de temps après leur sortie, les joueurs ont accumulé 25 millions d’heures de jeu, porté 40 591 268 enfants, exécuté 18 212 157 stratagèmes de meurtre et donné une tape à 370 305 créatures.