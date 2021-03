Crusader Kings 3 obtient son premier pack de contenu téléchargeable le 16 mars

Crusader Kings 3 était l’un des jeux de rôle les plus acclamés de 2020, avec des mécanismes d’histoire basés sur le système qui permettaient un haut degré de choix des joueurs. Le jeu reçoit son premier pack de contenu téléchargeable et sortira la semaine prochaine.

Ce n’est pas une extension à grande échelle, mais le pack de saveurs Northern Lords améliore Crusader Kings 3 avec des royaumes d’aventurier sur le thème nordique, des illustrations de personnages, de la nouvelle musique et des modèles 3D, ainsi que de nouvelles décisions et événements qui devraient ajouter plus de variété à votre gameplay. Le pack de saveurs est également inclus si vous avez le pass d’extension.

Crusader Kings 3 est sorti environ huit ans après le jeu précédent, Crusader Kings 2, qui lui-même est sorti environ huit ans après le jeu original. Dans le troisième jeu, vous pouvez former une dynastie du Moyen Âge et la contrôler pendant des centaines d’années, en modifiant l’histoire via des manipulations familiales et politiques.

Vous êtes également libre de commencer en tant que l’un des différents dirigeants, y compris un empereur romain ou un calife arabe, ce qui vous donne une valeur de rejouabilité significative si vous choisissez de commencer une deuxième partie. Vous pouvez même créer une nouvelle faction religieuse, opposant potentiellement les citoyens les uns aux autres alors qu’ils se battent pour le pouvoir.

L’ambition de Crusader Kings 3 a attiré l’attention des critiques, le critique de GameSpot, David Wildgoose, louant la façon dont ses systèmes fonctionnent ensemble dans notre revue Crusaders Kings 3.

« Dans un sens, Crusader Kings 3 est partout. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement, et parfois cela vous fait vraiment travailler pour cela, mais il y a quelque chose d’étonnant à ce que tout cela fonctionne du tout. Les jeux de stratégie peuvent le dire. des histoires intéressantes alors que leurs empires montent et s’effondrent, mais leurs récits procéduraux sont rarement aussi touchants et poignants qu’ils le sont ici », a déclaré Wildgoose.

Le pack de saveurs Northern Lords n’était qu’une annonce faite lors de la vitrine Paradox Insider d’aujourd’hui. L’éditeur a promis de nombreuses nouvelles sur les jeux à venir, ainsi que de nouvelles bandes-annonces, des sessions de jeu approfondies et des interviews.