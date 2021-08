Crusader Kings III arrive sur PS5, Xbox Series X|S

Image: Crusader Kings III

Crusader Kings III, un jeu entièrement consacré aux boutons et aux menus et probablement le dernier jeu auquel vous vous attendriez pour passer du PC aux consoles fait exactement cela, avec une version annoncée plus tôt dans la journée pour Xbox Series X|S et PS5.

Votre réaction à cette nouvelle pourrait être un rire comme ce titre en haut, ou peut-être une peur de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais il y a en fait une priorité pour cela, et une priorité assez prometteuse à cela.

Pour commencer, en 2019, Paradox a sorti un autre de ses jeux, l’intergalactique 4X Stellaris, sur console, et c’était bien. Certes, Stellaris n’est pas aussi compliqué que Crusader Kings, mais cela montre quand même que Paradox sait une chose ou deux sur l’échange de claviers et de souris contre des contrôleurs.

La prochaine étape est la sortie de la console de Civilization VI, également en 2019, que j’ai dit «bien» car même s’il y avait des problèmes avec des choses comme la vitesse du jeu, la vraie chose que les gens auraient été préoccupés par le port, à savoir comment l’interface fonctionnerait – n’y avait pas de quoi s’inquiéter.

Et enfin, rappelez-vous que si Crusader Kings III n’a rien perdu de sa profondeur et de sa complexité à partir de II, il a nettoyé son interface, et donc la navigation dans ses menus et ses éléments prioritaires a été beaucoup plus facile, ce qui signifie les parcourir à l’aide d’un contrôleur devrait être beaucoup plus facile aussi.

La bande-annonce de la console du jeu ci-dessous montre une partie de cela en action; Alors que certains écrans de menu fonctionneront comme sur PC, d’autres systèmes apportent des modifications mieux adaptées à un contrôleur, comme l’utilisation de cadrans radiaux ou l’appui sur les boutons du visage pour révéler plus d’informations sur quelque chose d’actuel à l’écran. La version PS5 obtiendra même des retours haptiques liés aux systèmes de stress du jeu, tandis que les utilisateurs de Xbox « pourront basculer rapidement entre le gameplay et consulter un didacticiel YouTube sur la façon de réprimer une révolte paysanne ».

Comme Civilization, cependant, apprivoiser une interface tentaculaire n’est que la moitié de la bataille, et il reste à voir à quel point ces consoles peuvent gérer le reste de l’expérience Crusader Kings, y compris ses performances. Limiter sa sortie aux systèmes de nouvelle génération est un début prometteur, cependant, et je suppose que nous saurons tous ensemble quand le jeu est sorti chaque fois qu’il est sorti (désolé, pas de date de sortie pour le moment).