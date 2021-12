Cruz accuse Fauci de faire de la politique avec COVID-19 après un récent commentaire sur les enfants hospitalisés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, et le principal critique du Dr Anthony Fauci, s’est rendu sur Twitter jeudi soir pour accuser le meilleur médecin spécialiste des maladies d’avoir modifié son message concernant les hospitalisations liées au COVID-19 pendant l’administration Biden.

Cruz a retweeté une interview que Fauci a eue sur MSNBC où il a parlé du nombre troublant d’enfants à l’hôpital avec le virus. Fauci a clairement indiqué qu’il y avait une distinction entre le nombre d’enfants hospitalisés avec COVID par opposition à « à cause de COVID ».

« Et ce que nous entendons par là: si un enfant va à l’hôpital, il est automatiquement testé pour COVID et il est compté comme une personne hospitalisée COVID, alors qu’en fait, il peut avoir une jambe cassée ou une appendicite ou quelque chose du genre comme ça. Donc, c’est trop compter le nombre d’enfants qui sont, je cite, hospitalisés avec COVID plutôt qu’à cause de COVID », a déclaré Fauci.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président, fait un geste alors qu’il répond à une question d’un journaliste après avoir fait le point sur la variante Omicron COVID-19 lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche le 1er décembre 2021. (Photo par Anna Moneymaker/.)

Cruz a posté: « Maintenant, Fauci dit ceci? Est-ce parce que la politique pandémique a changé pour l’administrateur Biden? »

Le sénateur Ted Cruz a été un critique virulent du Dr Anthony Fauci. Photographe : Sarah Silbiger/Bloomberg via . ( Sarah Silbiger/Bloomberg via .)

Les commentaires de Fauci sont intervenus après une vague record d’enfants aux États-Unis « hospitalisés avec COVID ». Au cours de la semaine du 22 au 28 décembre, une moyenne de 378 enfants de 17 ans et moins ont été admis par jour dans les hôpitaux atteints du coronavirus, une augmentation de 66% par rapport à la semaine précédente. L’Associated Press a rapporté que les enfants continuent de représenter un petit nombre de cas en raison de COVID-19.

Le tweet de Cruz arrive à un moment où l’administration Biden fait face à de nouvelles critiques concernant sa gestion de l’épidémie de coronavirus. Les critiques disent que Biden a vaincu l’ancien président Trump parce qu’il a juré de prendre le contrôle du virus, mais il a admis cette semaine qu’il n’y avait « pas de solution fédérale ».

« Ce problème est résolu au niveau de l’État… et cela se limite finalement à l’endroit où le caoutchouc rencontre la route et c’est là que le patient a besoin d’aide, ou évite d’avoir besoin d’aide », a déclaré Biden.

Le comité de rédaction du Wall Street Journal a souligné que Biden, en tant que candidat à la présidentielle de 2020, s’était engagé à « arrêter le virus, pas le pays ».

