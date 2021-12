Cruz applaudit la Courageuse Women’s Tennis Association qui suspend les tournois chinois

Enfin, une association sportive professionnelle a le courage de tenir tête à la Chine. Il s’agit de la Women’s Tennis Association (WTA), et le sénateur américain Ted Cruz (Rep-Texas) dit qu’elle possède plus d’une certaine caractéristique masculine que le fouet chinois, l’Association nationale de basket-ball.

La WTA suspend les événements en Chine après la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai pendant plusieurs jours en raison de son accusation selon laquelle un ancien haut responsable du gouvernement, le vice-premier ministre Zhang Gaoli, l’a violée. Shuai est réapparue après plusieurs jours, mais son absence n’a rien fait pour assurer au monde que la Chine tolère la liberté d’expression.

« J’annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris à Hong Kong », a déclaré Steve Simon, directeur de la WTA. «En toute bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de concourir là-bas alors que Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a apparemment subi des pressions pour contredire son allégation d’agression sexuelle.

« Compte tenu de l’état actuel des choses, je suis également très préoccupé par les risques auxquels tous nos joueurs et notre personnel pourraient être confrontés si nous organisions des événements en Chine en 2022. »

Le sénateur Cruz était ravi de l’audace de la WTA, lors de son apparition jeudi à l’émission de radio Clay Travis & Buck Sexton.:

«Et je vais vous dire quelque chose tout de suite: la Women’s Tennis Association (WTA) a des balles plus grosses que la NBA. Et j’aimerais que le courage soit contagieux et que plus de gens prennent position.