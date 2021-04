Cruz Azul assure la direction de la Clausura un jour avant la fin

27/04/2021 à 06:53 CEST

le Croix Bleue de l’entraîneur péruvien Juan Reynoso, qui a gagné samedi 3-2 contre San Luis, a été confirmé comme Chef du tournoi Clausura 2021 de football mexicain, dans lequel a obtenu la première place du tableau en l’absence d’un jour.

A la seizième date du championnat, conclue ce lundi, le Mexicain Elías Hernández, l’Uruguayen Jonathan Rodríguez et le Paraguayen Pablo Aguilar ont marqué pour les Azules de Reynoso, qui ont sauvé plusieurs de leurs partants pour le duel de mardi contre le Toronto de la MLS en Ligue des champions de la Concacaf. Avec le résultat, l’équipe céleste a atteint 13 victoires, un nul, deux défaites et 40 points, cinq de plus que l’América, battue 3-1 par Toluca dimanche.

L’Équatorien Michael Estrada, le Mexicain Raúl López et l’Argentin Pedro Alexis Canelo ont donné la victoire à la Toluca de l’entraîneur argentin Hernán Cristante, qui s’est hissé à la huitième place et a quitté l’Amérique comme deuxième sans possibilité d’atteindre le leader, dont il est séparé par cinq points. Avec sa cible, Canelo n’était que dans la tête des buteurs avec 11 annotations, une de plus que son compatriote Nicolás Ibáñez, de San Luis.

Après Cruz Azul et América, lorsqu’il reste un match pour chaque équipe, trois équipes se disputent les deux billets directs restants pour la ligue des huit meilleurs, phase décisive du tournoi. Puebla, emmené par l’Argentin Nicolás Larcamón, a fait match nul et vierge avec les Pumas UNAM vendredi, et est resté à la troisième place avec 27 points, deux de plus que Rayados de Monterrey par l’entraîneur Javier Aguirre et Santos Laguna par l’entraîneur uruguayen Guillermo Almada, perdants ce jour-là. Monterrey a été battu 2-1 samedi par son rival le plus acharné, les Tigres UANL, qui a prévalu avec les scores du Paraguayen Pablo Aguilar et du Français André Pierre Gignac et Santos s’est incliné 1-0 contre Pachuca lundi avec un but de l’Argentin Ismael Bland. Le dernier jour, les Rayados accueilleront Mazatlán samedi, tandis que Puebla accueillera Santos Laguna dimanche.

Samedi, les Chivas de Guadalajara ont battu Atlas dans le derby de Guadalajara avec un but d’Angel Zaldívar, qui a mis les Rojiblancos à la neuvième place, avec de bonnes opportunités de se qualifier pour les playoffs dans lesquels les occupants des cinq places à la douzième disputent le quatre passes restantes à la ligue.

Dans d’autres résultats du week-end, vendredi, Tijuana a battu Necaxa 1-0 avec un but de l’Équatorien Fidel Martínez, Mazatlán est revenu par derrière pour battre le champion León 4-3, avec un but décisif du Colombien Michael Rangel et dimanche Querétaro a battu le Juárez FC 1 -0 avec un score de l’Uruguayen Hugo Silverira.

La phase régulière du tournoi se terminera de jeudi à dimanche avec les matchs de San Luis-Pachuca, jeudi; Necaxa-Atlas et Juárez FC-Toluca, vendredi; Guadalajara-Tigres UANL, León-Querétaro, Cruz Azul-Tijuana et Monterrey-Mazatlán, samedi, et Santos Laguna-Puebla et Pumas UNAM-América, dimanche.