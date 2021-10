Cruz Azul bat Tijuana 0-1

10/04/2021

Le à 07:16 CEST

Les Croix Bleue a remporté le Tijuana 0-1 lors du match disputé ce lundi au Stade chaud. Les Tijuana est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Necaxa par un score de 3-0. Du côté des visiteurs, le Croix Bleue n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Puebla. Avec ce bon résultat, le groupe capital est neuvième, tandis que le Tijuana Il est dix-huitième à la fin du match.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Croix Bleue, qui a ouvert le score grâce à un but de Luis Romo à la 17e minute. Avec ce 0-1 s’est terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Fidel Martinez, Gerson Vazquez, Miguel Sansores, Marcel Ruiz et Jordi Cortizo et ont été remplacés Eric Castillo, Christian ortiz, David Barbona, Sébastien Yanez et Vladimir Lorone. De leur côté, les visiteurs ont donné accès à Jonathan Rodriguez, Adrien Aldrete, Rafael Baca, Joaquin Martinez et Walter Montoya, qui a remplacé Santiago Giménez, Luis Romo, Guillermo Fernández, Roberto Alvarado et Brayan Angulo.

L’arbitre a donné un carton jaune à Victor Guzman Olmedo, Yonatthan rak et Jonathan Orozco par l’équipe locale déjà Guillermo Fernández, Luis Romo, Ignace Rivero et Walter Montoya par l’équipe de la capitale.

Avec cette victoire à l’extérieur, l’équipe de Juan Maximo Reynoso occupait la neuvième place avec 14 points, avec une position d’accès à la phase suivante du championnat, tandis que l’équipe dirigée par Robert Siboldi il était à la dix-huitième place avec sept points à la fin du match.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Tijuana est contre lui Querétaro, Pendant ce temps, il Croix Bleue affrontera le Tigres de l’UANL.