Cruz Azul bat Toluca 4-0

15/08/2021

Le à 15:00 CEST

Le Croix Bleue signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Toluca lors du duel qui s’est déroulé dans le stade aztèque ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 4-0. Le Croix Bleue est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Necaxa. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toluca il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Tijuana à la maison et le Tigres de l’UANL à domicile, 0-2 et 3-1 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec ce résultat, l’équipe à domicile est troisième, tandis que le Toluca il est resté avec la direction de la Liga MX de Apertura.

Le match a bien commencé pour l’équipe locale, qui a débuté au stade aztèque à travers un peu de Brayan Angulo quelques minutes après le début du match, plus précisément dans la minute 4. Il a ajouté à nouveau le Croix Bleue avec un objectif de Santiago Giménez à la minute 5, permettant le 2-0. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de la capitale, ce qui a augmenté les écarts établissant 3-0 grâce à un autre but de Brayan Angulo, réalisant ainsi un doublé à la 35e minute, concluant la première période avec le résultat de 3-0.

Après la mi-match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de la capitale, qui s’est distanciée au tableau d’affichage avec un but de Orbelin Pineda à la 71e minute.Enfin, le match s’est terminé sur un score de 4-0.

Le technicien de la Croix Bleue, Juan Maximo Reynoso, a donné accès au champ à Ignace Rivero, Lucas passerini, Jonathan Rodriguez, Rafael Baca Oui Pablo Aguilar remplacement Joaquin Martinez, Santiago Giménez, Brayan Angulo, Yoshimar Yotun Oui Guillermo Fernández, tandis que de la part du Toluca, Hernan Cristante remplacé Alfredo Saldivar, Oscar Vanegas, Braian samudio Oui Jorge Alejandro Rodriguez pour Luis Garcia, Michael Estrada, Kevin Castañeda Oui José Vazquez.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Joaquin Martinez Oui Roberto Alvarado, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Haret ortega, Rubens Sambueza, Claudio Baeza Oui Jorge Torres Nilo et avec du rouge à Haret ortega (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Croix Bleue monte à sept points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre et Toluca continue avec neuf points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Croix Bleue sera mesuré avec le Monterrey et le Toluca jouera contre lui Mazatlán.