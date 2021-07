Cruz Azul débute la Opening MX League en recevant Mazatlán

in

26/07/2021

Le à 03:30 CEST

Le Croix Bleue et le Mazatlán Ils débuteront leur parcours dans l’Ouverture MX League à la recherche de nouveaux buts, jouant ce mardi à 3h00 le match correspondant à la journée d’ouverture au stade. stade aztèque.

Le Croix Bleue Il était en première position de la phase régulière de la dernière édition de la Liga MX de Clausura avec 41 points et des chiffres de 26 buts pour et 11 contre. Cette nouvelle compétition démarre avec un effectif composé de 36 joueurs, qui sera commandé par Juan Maximo Reynoso.

Quant au rival, le Mazatlán Il était à la treizième place de la phase régulière de la Liga MX de Clausura la saison dernière avec 21 points et un bilan de 19 buts en sa faveur et 26 contre. Cette nouvelle campagne débute avec une équipe composée de 33 joueurs, qui sera dirigée par Benat San José.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le stade aztèque, obtenant ainsi sept défaites et quatre nuls en faveur de la Croix Bleue. La dernière fois qu’ils ont affronté le Croix Bleue et le Mazatlán dans la compétition était en mars 2021 et le match s’est conclu par un résultat 1-0 en faveur de la Croix Bleue.