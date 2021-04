Cruz Azul défend la tête face à Chivas Guadalajara

04/10/2021 à 02:15 CEST

le Croix Bleue reçoit ce dimanche à 2h00 la visite du Chivas Guadalajara dans le Stade aztèque lors de leur quatorzième rencontre en MX Clausura League.

le Croix Bleue vient avec des esprits renforcés pour le match du quatorzième jour après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui FC Juarez hors de son terrain (0-1) et contre lui Atlas Guadalajara dans son stade (3-2). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 13 matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura avec un chiffre de 20 buts pour et 7 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Chivas Guadalajara a obtenu une égalité à un contre Santos Laguna, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le Chivas Guadalajara avait gagné dans deux des 12 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison, avec un bilan de 16 buts pour et 19 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Croix Bleue ils ont gagné cinq fois et ont été vaincus une fois en six matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Chivas Guadalajara Il a gagné une fois, il a perdu une fois et a fait match nul quatre fois en six matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Croix Bleue pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Croix Bleue et le bilan est de quatre victoires, cinq défaites et 11 nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre Chivas Guadalajara. Le dernier match auquel ils ont joué Croix Bleue et le Chivas Guadalajara Cette compétition a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat 0-2 en faveur de la Croix Bleue.

En analysant le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 20 points par rapport à la Croix Bleue. le Croix Bleue Il compte 33 points dans son casier qui lui ont permis de prendre la direction actuelle de la Liga MX de Clausura. De son côté, l’équipe visiteuse est quinzième avec 13 points.