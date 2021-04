Cruz Azul défend son leadership face au FC Juarez

04/02/2021

Allumé à 06h00 CEST

Samedi prochain à 05h30 se jouera le match de la treizième journée de la Ligue MX Clausura, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire FC Juarez et à Croix Bleue dans le Stade olympique Benito Juarez.

le FC Juarez arrive au treizième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Nécaxa par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 11 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de huit buts en faveur et 21 contre.

Du côté des visiteurs, le Croix Bleue a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Atlas Guadalajara dans son stade et le Monterrey dans son domaine, respectivement 3-2 et 1-0, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de FC Juarez. Avant ce match, le Croix Bleue ils avaient gagné dans 10 des 12 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison, avec 19 buts pour et 7 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Juarez Il a réalisé un bilan d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Croix Bleue Il a un record de cinq victoires et une défaite en six matchs joués, il sera donc un adversaire coriace pour lui. FC Juarez, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la FC Juarez. La dernière fois qu’ils ont joué au FC Juarez et le Croix Bleue dans ce tournoi, c’était en août 2020 et le match s’est terminé par un 3-2 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la FC Juarez avec une différence de 21 points. L’équipe de Gabriel Caballero Il entre dans le jeu en dix-huitième position et avec neuf points avant le match. Pour sa part, Croix Bleue Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 30 points qui lui ont permis de prendre la direction actuelle de la Liga MX de Clausura.