Cruz Azul élimine Toluca en quarts de finale après une victoire 3-1

16/05/2021

Act. À 12 h 16 CEST

le Toluca n’a pas réussi à l’emporter sur Croix Bleue dans le match retour de la Liga MX de Clausura. Après 90 minutes de jeu, le score final était de 3-1. Les équipes se sont déjà rencontrées lors du match aller au stade Nemesio Díez Riega, qui s’est conclu par un score de 2-1 pour le Toluca. Suite à ce résultat, le Croix Bleue parvient à assurer leur permanence dans la compétition pendant au moins un tour de plus, en attendant d’affronter leurs nouveaux rivaux.

Le match a commencé pour l’équipe locale, qui a créé la lumière avec un but de Brayan Angulo à la 11e minute. Toluca à travers un objectif de Alexis Pedro Canelo à la 14e minute, concluant la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but pour lui Croix Bleue, car il a su profiter du jeu et a réussi à franchir le filet de son adversaire grâce à un but à onze mètres de Jonathan Rodriguez à 80 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de la capitale, qui s’est distanciée en mettant 3-1 grâce à un but de Santiago Gimenez peu de temps avant la fin, plus précisément dans le 90, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 3-1 sur le tableau de bord.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Elijah Hernandez, Ignacio Rivero, Santiago Gimenez, Yoshimar Yotun Oui Misael Doíinguez remplacer Orbelín Pineda, Juan Escobar, Brayan Angulo, Guillermo Fernandez Oui Adrian Aldrete, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Rodrigo Salinas, Enrique Triverio, Jorge Alejandro Rodriguez, Psolo Yrizar Oui Alan Rodriguez, qui est entré par Raul Lopez, Michael Estrada, Kevin Castañeda, Haret ortega Oui José Vazquez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’entre eux (Santiago Gimenez) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier José Vazquez Oui Claudio Baeza.

Avec cette victoire, les joueurs de la Croix Bleue disputera leur prochain match de la Liga MX de Clausura en demi-finale, tandis que le Toluca a été éliminé de la compétition.