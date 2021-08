Cruz Azul et Pachuca distribuent les points après en avoir tiré un

30/08/2021

Le à 05:30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au stade aztèque et qui a affronté le Croix Bleue et à Pachuca il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Croix Bleue Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre lui. San Luis. Du côté des visiteurs, le Pachuca ils ont remporté leur dernier match de la compétition à l’extérieur 0-2 contre les Querétaro. Après le tableau de bord, l’équipe de la capitale était en septième position, tandis que le Pachuca, pour sa part, est treizième en fin de match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a créé le lumineux avec un but dans son propre but de Yoshimar Yotun à la 23e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du jeu est venu le but pour lui Croix Bleue, qui a mis les tables grâce à un peu de Santiago Giménez à 59 minutes, terminant le match avec un score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Croix Bleue a donné accès à Romulo Otero, Brayan Angulo, Rafael Baca, Alexis Pena et Lucas passerini pour Yoshimar Yotun, Santiago Giménez, Orbelin Pineda, Guillermo Fernández et Ignace Rivero, Pendant ce temps, il Pachuca a donné accès à Roberto de la rose, Victor Guzman, Antonio Figueroa et Ismaël Sosa pour Avilés Hurtado, Gustavo Cabral, Luis Chavez et Nicolas Ibañez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Jonathan Rodriguez par l’équipe locale déjà Gustavo Cabral, Avilés Hurtado, Yairo Moreno et Nicolas Ibañez par l’équipe de Pachuco.

En ce moment, le Croix Bleue obtient 10 points et le Pachuca avec sept points.

Le lendemain le Croix Bleue jouera contre lui FC Juárez loin de chez soi et le Pachuca jouera son match contre lui Toluca dans son fief.