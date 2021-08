Cruz Azul reçoit Pachuca lors de la septième journée

Trois matchs consécutifs à l’extérieur ont donné 7 points sur 9. Ce n’est pas un mauvais début pour Carlo Ancelotti et les garçons compte tenu des blessures au sein de l’équipe. Un seul but de Dani Carvajal, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, a assuré la victoire du Real Madrid. Notes de match […] More