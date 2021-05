Cruz Azul se rend au stade Santos Laguna pour conclure le championnat

26/05/2021

Le 27/05/2021 à 07:15 CEST

le Les saints reçoit ce vendredi à 16h00 la visite du Croix Bleue dans le Stade Tsm Corona lors de leur quatrième match en Liga MX de Clausura.

le Santos Laguna Il affronte le match de la quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Puebla dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 17 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 13 buts concédés contre 18 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Croix Bleue a obtenu une égalité à un contre Tijuana, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il tentera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Santos Laguna. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté 13 et accumule un chiffre de 11 buts contre 26 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Santos Laguna a gagné six fois, a été battu une fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui indique que le Croix Bleue vous pourriez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Croix Bleue ils ont gagné six fois, perdu une fois et fait match nul une fois lors de leurs huit matchs joués, ils peuvent donc être considérés comme un adversaire plus que dangereux en dehors de leur stade, où ils marquent une grande partie des points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Tsm CoronaEn fait, les chiffres montrent 13 victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Santos Laguna. De plus, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Liga MX de Clausura. La dernière fois qu’ils ont affronté le Les saints et le Croix Bleue Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est conclu sur un résultat 1-0 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on constate que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 15 points. le Santos Laguna Il arrive au meeting avec 26 points dans son casier et occupe la cinquième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Croix Bleue, est en première position avec 41 points.