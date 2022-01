Cruz dénonce « l’arrogance » du FBI pour bloquer ses questions du 6 janvier : « Ont-ils activement sollicité un comportement illégal ?

Cruz appelle à la transparence sur l’émeute du 6 janvier

Le sénateur Ted Cruz réagit après qu’un haut responsable du FBI, Jill Sanborn, a refusé de répondre à sa question de savoir si des agents ou des informateurs confidentiels ont joué un rôle le 6 janvier dans « Hannity ».

Le sénateur Ted Cruz, R-TX, a fustigé le manque de transparence du FBI après qu’un haut responsable a esquivé ses questions le 6 janvier lors d’une audience au Sénat mardi.

« Beaucoup d’Américains craignent que le gouvernement fédéral ait délibérément encouragé des comportements illégaux et violents le 6 janvier. … Les agents fédéraux ou ceux qui sont au service d’agents fédéraux ont-ils activement encouragé les comportements violents et criminels le 6 janvier ? »

« Pas à ma connaissance, monsieur », a déclaré Jill Sanborn, directrice adjointe exécutive de la branche de la sécurité nationale du FBI.

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a déclaré que l’interrogatoire de Cruz n’aurait pas dû être esquivé.

« Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un déni général que ce n’est pas qui nous [the FBI] sont? » il a demandé. « Ce n’est pas la façon dont nous agissons? »

« Il devrait être très facile pour le FBI de dire non. Aucun agent fédéral n’a participé à des crimes violents », a déclaré Cruz sur « Hannity ». « Non, aucun agent fédéral n’a activement incité, encouragé les autres à commettre des crimes violents. S’ils faisaient leur travail, il serait très facile de répondre à ces questions. Ils ont refusé d’y répondre. »

Le FBI refuse d’être tenu pour responsable de beaucoup de choses, a déclaré Cruz, ajoutant que ses agents étaient « arrogants ».

« Malheureusement, sous Joe Biden, nous avons vu un ministère de la Justice incroyablement partisan », a déclaré Cruz. « Et le ministère de la Justice et le FBI ont tous deux l’arrogance de ne rendre de comptes à personne, de pouvoir bloquer. »

Cruz a discuté de la possibilité d’une théorie promue par certains selon laquelle il y avait des agents du FBI au Capitole qui ont encouragé les émeutes. L’une des figures principales de cette théorie est Ray Epps, qui a nié être affilié au FBI ou travailler pour un organisme d’application de la loi.

« Est-ce que Ray Epps était un nourri ? » Cruz a demandé à Sanborn lors de l’audience du Sénat.

« Monsieur, je ne peux pas répondre à cette question, » répondit Sanborn.

« Il y a eu beaucoup de vidéos en ligne de Ray Epps … Ce sont des vidéos de lui exhortant la foule, disant: » Nous devrions aller au Capitole, mais pas seulement aller au Capitole, nous devons y aller. » En d’autres termes, les exhorter à enfreindre la loi », a déclaré Cruz à Hannity. « Et il n’arrête pas de dire : ‘Au Capitole, au Capitole.’ Et toute la foule commence à scander : « Fed, Fed, Fed, Fed. C’est une vidéo très déroutante et troublante. Le lendemain, le 6 janvier, il y a une vidéo de lui parlant à l’une des personnes présentes à ce rassemblement, lui chuchotant à l’oreille. Cinq secondes plus tard, cette personne abaisse des barricades – l’inférence naturelle étant que cet individu l’a exhorté à enfreindre la loi. »

« Et j’ai donc demandé au FBI… est-ce que M. Epps, un agent du FBI, est-ce [he an] informateur du FBI ? Et elle s’est figée, a refusé de répondre. Nous savons que le FBI l’a mis sur la liste des personnes sur lesquelles ils voulaient des informations, puis il a disparu comme par magie. Il doit y avoir de la transparence et l’administration Biden doit avouer. S’agit-il d’une opération policière politisée qui cible les ennemis du président ? Et ont-ils activement encouragé et sollicité des comportements illégaux ? »