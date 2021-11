NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sénateur Ted Cruz a fustigé MSNBC ce week-end après avoir diffusé un essai sur la « vraie histoire » de Thanksgiving qui affirmait que la fête nationale était un jour de « génocide et de violence ».

« .@msnbc corporate message: Thanksgiving craint », a tweeté le républicain du Texas. « Venez pour les mensonges ; restez pour la haine anti-américaine. »

Le sénateur Ted Cruz, un républicain du Texas, prend la parole lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Republican Jewish Coalition (RJC) à Las Vegas, Nevada, États-Unis, le vendredi 5 novembre 2021. (Bridget Bennett/Bloomberg via .)

5 FAÇONS DE CONVENIR À CETTE ACTION DE GRÂCE – MÊME AVEC DES MEMBRES DE LA FAMILLE QUE VOUS N’AIMEZ PAS

Cruz répondait à un segment sur MSNBC accusant les Blancs de ne pas raconter avec précision l’histoire de Thanksgiving et accusant les pèlerins de la « suprématie blanche » qui affecte la nation aujourd’hui.

Cette farce « challah-day » de Bonnie Taub-Dix règne en maître sur son menu de Thanksgiving. (Chelsea shapuri / @primal_harmony)

FOX FAMILY PARTAGE LEURS RECETTES DE THANKSGIV PRÉFÉRÉES

« ‘Au lieu d’apporter des farces et des biscuits, ces colons ont apporté le génocide et la violence’, dit Gyasi Ross à propos de l’histoire de Thanksgiving américain' », a posté MSNBC sur Twitter samedi. « Ce génocide et cette violence sont toujours au menu. »

Gyasi Ross, qui est amérindien, explique dans le segment que les Blancs ont créé une image inexacte de Thanksgiving.

« La mythologie de Thanksgiving reflète étroitement la mythologie de l’Amérique », dit Ross dans le clip affirmant que l’idée d' »échange égal » entre les Amérindiens et les colons à Thanksgiving est la façon dont l’Amérique « veut se voir ».

« La vérité, bien sûr, de Thanksgiving est bien différente », poursuit Ross. « La vérité est que les pèlerins n’ont pas apporté de dinde, de tarte aux patates douces ou de canneberges à Thanksgiving. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient fauchés. Ils étaient brisés. Leurs mains étaient tendues. Ils mendiaient. Ils n’ont rien apporté de valeur. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ross dit que les pèlerins étaient nourris par les Amérindiens bien qu’ils n’aient rien apporté à la table. Il comprend donc pourquoi les Américains blancs sont reconnaissants, mais il « essaye toujours de comprendre » ce que les autochtones « ont reçu de la valeur ».

Ross s’est ensuite élevé contre la violence « parrainée par l’État » dans la société d’aujourd’hui provenant des pèlerins et a dénoncé la « suprématie blanche » alors que des photos de Michael Brown, Breonna Taylor et Trayvon Martin flottaient sur l’écran.

« Rendez la terre », a déclaré Ross. « Correspond à la mythologie. Alors et seulement alors nous pourrons tous être également reconnaissants. »