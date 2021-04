Cruz et Hawley jurent de sacrifier l’argent des PAC après que les entreprises se sont engagées dans la culture Woke Cancel ⋆ .

Plus tôt ce mois-ci, les sens américains Ted Cruz (R-TX) et Josh Hawley (R-MO) faisaient partie d’un groupe de républicains qui ont annoncé un projet de loi visant à briser le monopole de la Major League Baseball en éliminant leur exemption spéciale antitrust, citant spécifiquement la décision de la MLB. pour déplacer un jeu All-Star hors de Géorgie pour protester contre un projet de loi de réforme électorale du GOP.

Les républicains au niveau de l’État en Géorgie ont pris des mesures similaires pour riposter contre les entreprises qui protestent contre la nouvelle loi, les législateurs de l’État votant pour révoquer un allégement fiscal de Delta et poussant à retirer les produits Coca Cola de la maison de l’État.

Dans un éditorial du Wall Street Journal publié hier, Cruz a pris pour cible les PDG qui ont critiqué la Géorgie pour l’adoption d’un nouveau projet de loi de réforme électorale.

Cruz a suggéré que les républicains «haussaient les épaules, appelleraient ces entreprises des« créateurs d’emplois »et commenceraient à réduire leurs impôts», mais il estime que les républicains devraient sévir contre l’évasion fiscale de Coca Cola, affaiblir les exemptions antitrust pour la MLB et refuser les subventions. à Boeing en réponse à leur condamnation de la loi géorgienne.

Non seulement cela, mais Cruz a annoncé: «À partir d’aujourd’hui, je n’accepte plus d’argent d’aucun PAC d’entreprise. J’espère que les démocrates prendront vos appels, car nous ne pourrons peut-être pas.

Cruz a exhorté les législateurs républicains «à tous les niveaux» à se joindre à lui et à se battre contre les entreprises «réveillées».

Dans un tweet, Cruz a fait écho à ces mots et a déclaré: «À partir d’aujourd’hui, je n’accepte plus d’argent d’un PAC d’entreprise. J’exhorte mes collègues du GOP à faire de même. Pendant trop longtemps, les républicains ont permis à la gauche et à leurs alliés des grandes entreprises d’attaquer nos valeurs et d’envoyer des emplois à l’étranger sans réponse. Pas plus.”

Hawley a apparemment également dirigé l’appel à l’action de Cruz en tweetant: «Oui! Les entreprises américaines ont fait passer les Américains en dernier. Ils expédient nos emplois en Chine, se moquent du mode de vie de l’Amérique centrale, essaient de contrôler notre discours et de diriger nos vies. Il est temps que nous leur résistions. Je n’accepterai pas les dons des entreprises PAC et je me battrai pour briser leur pouvoir de monopole »

Oui! Les entreprises américaines ont fait passer les Américains en dernier. Ils expédient nos emplois en Chine, se moquent du mode de vie de l’Amérique centrale, essaient de contrôler notre discours et de diriger nos vies. Il est temps que nous leur résistions. Je n’accepterai pas les dons des entreprises PAC et je me battrai pour briser leur pouvoir de monopole – Josh Hawley (@HawleyMO) 29 avril 2021

Derniers articles de David Caron (tout voir)