Cruz fustige un analyste de CNN pour le message « Let’s Go Brandon »

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, n’a pas tardé à critiquer un analyste de CNN pour son article sur un pilote de Southwest Airlines accusé d’avoir dit « Allons Brandon » sur le système d’interphone d’un avion.

Le dicton a gagné du terrain parmi certains républicains et critiques du président Biden et constitue le code d’un message désobligeant au président.

Asha Rangappa, analyste et maître de conférences au Jackson Institute for Global Affairs de Yale, s’est adressée à Twitter pour examiner comment le commentaire présumé du pilote serait reçu s’il avait dit « Longue vie à ISIS » à la place.

« Je suppose que 1) l’avion serait immédiatement immobilisé; 2) le pilote a été licencié; et 3) une déclaration publiée par la compagnie aérienne en quelques heures », a-t-elle posté.

Cruz a répondu à son message en disant « CNN est dérangé ».

« Et non, en fait, soutenir des fanatiques religieux génocidaires n’est pas la même chose qu’être en désaccord avec le président actuel », a déclaré Cruz.

SOUTHWEST AIRLINES RÉPOND À LA CONTROVERSE

CNN et Rangappa n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements par courrier électronique de Fox News.

Un avion de Southwest Airlines circule depuis une porte d’embarquement à l’aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore Washington le 11 octobre 2021 à Baltimore, Maryland. (Photo de Kevin Dietsch/.) (.)

Le pilote de Southwest a signé son annonce pour les passagers en disant: « Allons Brandon », selon un journaliste de l’Associated Press qui a déclaré qu’elle était sur le vol du vendredi matin entre Houston et Albuquerque.

La compagnie aérienne a par la suite publié une déclaration disant que l’entreprise « ne tolère pas que les employés partagent leurs opinions politiques personnelles pendant qu’ils sont au travail au service de nos clients, et le point de vue individuel d’un employé [should] pas être interprété comme le point de vue de Southwest et de ses 54 000 employés collectifs. »

Bradford Betz de Fox News a contribué à ce rapport