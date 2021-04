‘Cruzito’ Gonzalez prolongera son invaincu à Tlalnepantla

Le Mexicain invaincu Edgar ‘Cruzito’ González, infatigable sur le ring, et qui enregistre un record de 4 victoires sans défaite dans sa carrière professionnelle; et il est prêt pour son retour au champ de bataille ce vendredi 30 avril à Tlalnepantla, État du Mexique.

Le pugiliste représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, celui de San Cristóbal Huichochitlán dans la capitale mexicaine, et qui joue à l’échelle des plumes, tiendra son cinquième combat en pay boxing contre Cesar Regules, risquant non seulement sa condition invaincue mais aussi le prestige que il a gagné dans ses précédentes présentations.

Le «Cruzito» s’entraîne tous les jours à une altitude de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, un facteur qui augmente sa résistance et sa capacité de récupération, ce qui explique son style ouragan; Cela ne serait pas possible sans votre discipline et votre courage.

Dans son dernier engagement, Edgar a vaincu l’invaincu en 4 combats José Daniel Morales dans un combat rapide qui s’est terminé par la victoire unanime des trois juges à González, qui s’est avéré être un combattant avec un avenir extrêmement prometteur.

À peine âgé de 20 ans et doté de grandes qualités de boxe, le «Cruzito» partagera le panneau d’affichage avec une autre paire de grands espoirs, Queretaro Juan «Inquieto» Barrientos et l’ancien équipe nationale Oscar Salgado.