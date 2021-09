CRWD Stock est un gagnant parce que les ransomwares sont devenus une industrie

in

Grève de foule (NASDAQ :CRWD) commence à voir ses actions se redresser cette semaine après une baisse de 6 semaines qui a réduit de 11% leur valeur. Le stock de CRWD était sur une lancée depuis mars 2020. La pandémie donnant un élan aux tendances telles que le travail à distance, l’apprentissage à distance, le streaming vidéo et les achats en ligne, de nombreuses entreprises ont investi dans des mesures de cybersécurité.

C’est une bonne nouvelle pour CrowdStrike et ses systèmes de sécurité d’entreprise Falcon. Il a également fait le bonheur des actionnaires.

Lorsqu’il a clôturé à 282,31 $ le 27 août, l’action CRWD avait affiché un gain de 614 % sur 15 mois.

Si vous avez été sur la clôture à propos de CRWD et que vous attendiez de voir si cela diminuerait davantage, le moment est peut-être venu de faire un pas.

Un gros deuxième trimestre, mais tout le monde n’est pas content

Le 31 août, CrowdStrike a publié ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022. Ce fut un trimestre record pour l’entreprise. Le chiffre d’affaires total de 337,7 millions de dollars a augmenté de 70 % en glissement annuel. L’ARR (revenus récurrents annuels) a également augmenté de 70 % en glissement annuel.

La société a ajouté 1 660 nouveaux abonnements nets, portant son total à 13 080. C’est une croissance annuelle de 81 %. Le bénéfice par action de 11 cents a dépassé les estimations et a facilement dépassé les 3 cents d’il y a un an.

Cependant, malgré le gros trimestre, le stock de CRWD a clôturé le lendemain, commençant sa chute. Lundi, il a été rapporté que l’analyste de Goldman Sachs, Brian Essex, avait rétrogradé CRWD à “Neutre” tout en gardant son objectif de prix de 305 $.

Les ransomwares deviennent une grosse entreprise

Pour comprendre pourquoi les produits de sécurité Falcon de CrowdStrike sont si demandés – et pourquoi cette demande ne fera qu’augmenter à l’avenir – il suffit de regarder la trajectoire des ransomwares.

La première attaque de ransomware connue a eu lieu en 1989. Celle-ci est arrivée sur une disquette et a ciblé un hôpital avec une demande de 189 $. Les ransomwares sont restés une menace mineure jusqu’à l’arrivée de crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) qui proposait un moyen de paiement anonyme. Internet et la crypto-monnaie ont déclenché une croissance massive des attaques de ransomware.

On estime qu’en 2019, il y a eu 184 millions d’attaques de ransomware, les hôpitaux étant toujours une cible privilégiée. Les paiements sont également considérablement plus élevés. Il est rapporté qu’une seule compagnie d’assurance en cybersécurité aux États-Unis a payé 1 million de dollars par jour à des gangs criminels pour déverrouiller les ordinateurs de ses clients.

Cette année, il y a eu plusieurs attaques de ransomware très médiatisées, dont une qui a fermé un important pipeline de la côte est des États-Unis et une autre qui a fermé 25 % de la production de bœuf aux États-Unis. Les projections indiquent que les coûts des dommages mondiaux pour les attaques de ransomware atteindraient 20 milliards de dollars d’ici la fin de 2021. Ce serait une multiplication par 57 depuis 2015. N’aimeriez-vous pas voir ce genre de retours ?

Sharon Goldberg, professeure agrégée d’informatique à l’Université de Boston, explique que les ransomwares « sont fondamentalement une industrie et qu’il existe un modèle commercial qui fonctionne ».

C’est juste un ransomware. Les entreprises et les organisations sont confrontées à un large éventail de menaces de cybersécurité.

Compte tenu des enjeux, du succès des cybercriminels et de la trajectoire de croissance des ransomwares, CrowdStrike et ses produits de sécurité Falcon ont un avenir prometteur. Et cela est de bon augure pour la croissance à long terme du stock de CRWD.

Résultat final sur le stock de CRWD

Brian Essex de Goldman Sachs a peut-être abaissé sa note pour l’action CRWD, mais la plupart des analystes ont une vision plus optimiste. Sur les 24 analystes en investissement interrogés par le Wall Street Journal, 19 ont évalué CRWD comme un « Acheter ». Leur objectif de cours moyen sur 12 mois de 311.83 $ offre une hausse de près de 20 %.

Ce n’est pas tout à fait le même degré de croissance que l’« industrie » des ransomewares, mais je ne connais pas beaucoup d’investisseurs qui se plaindraient d’un rendement de 20 %. Grâce à la croissance explosive des attaques de ransomware et d’autres menaces de cybersécurité, les perspectives de croissance à long terme du stock de CRWD semblent également bonnes.

