Cry a River Over Jessica Biel, le doux album de famille de Justin Timberlake

Jessica Biel et Justin Timberlake ne peut pas arrêter le sentiment … de bonheur. Et nous non plus.

Pendant les vacances, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager une photo de famille sincère mettant en vedette des fils Silas, 6 et Phinéas, 16 mois. « Merci pour mes gars », a-t-elle écrit en légende d’un cliché réconfortant, qui a vu le quatuor se promener dans ce qui semble être leur propriété du Montana. « Joyeux Noël tout le monde !! »

Alors que le couple de longue date partage rarement des photos de leur progéniture – ils ont même gardé sa grossesse et la naissance de Phineas silencieuses jusqu’en janvier – ils ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur les joies de la parentalité. « J’ai l’impression que le succès de la parentalité, c’est comme si j’avais échoué toute la journée aujourd’hui, mais je peux me réveiller demain et recommencer », a déclaré l’ancien de N’SYNC. Zane lowe en 2018, « et j’espère qu’ils s’avèrent être de bons êtres humains ».

Ils font un très bon travail en les élevant pour qu’ils ne soient que cela.