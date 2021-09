Cry Macho Streaming: Comment regarder le nouveau film de Clint Eastwood

in

Il y a peu d’acteurs, de réalisateurs ou d’icônes hollywoodiennes qui ont autant attiré le public dans les salles de cinéma du monde entier que Clint Eastwood. Qu’il s’agisse de jouer dans des westerns emblématiques comme Le bon, la brute et le truand, de réaliser des drames policiers percutants comme Mystic River, ou de faire les deux avec Unforgiven, Eastwood continue d’offrir aux cinéphiles des expériences mémorables. La même chose peut être dite à propos de son dernier effort Cry Macho, le néo-western graveleux sur une ancienne star de rodéo qui est embauchée pour aller chercher et ramener le fils de son ancien patron du Mexique. Mais contrairement au reste des versions précédentes d’Eastwood, vous pouvez regarder Cry Macho en streaming dans le confort de votre foyer – et voici comment.