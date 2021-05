Crypta Feat. Anciens membres de Nervosa, Burning Witches: vidéo lyrique ‘Starvation’

Groupe de death metal brésilien / néerlandais CRYPTA sortira son premier album, “Echoes Of The Soul”, le 11 juin via Napalm Records. La vidéo lyrique officielle du deuxième single du LP, “Famine”, est disponible ci-dessous.

Formé en juin 2019, le quatuor se compose d’un chanteur et d’un bassiste Fernanda Lira et Luana Dametto à la batterie (tous deux anciens membres des métallos brésiliens de thrash NERVOSA), ainsi que des guitaristes extrêmement talentueux Sonia Anubis (SORT DE COBRA, ex-SORCIÈRES BRÛLANTES) et Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD). Ils renforcent le niveau de puissance et d’expérience de leurs projets passés et actuels à succès, renforçant les influences des genres death metal classiques et modernes, ainsi que des éléments de métal extrême et noir significatifs, pour créer un son qui leur est propre.

“Echoes Of The Soul” a été enregistré en janvier 2021 au Studio Mob Familial (Brésil), mixé par Arthur Rizk (CODE ORANGE, VOYAGE DE PUISSANCE) et maîtrisé par Jens Bogren (OPETH, DIMMU BORGIR, SEPULTURA). La pochette a été créée par Wes Benscoter, qui est internationalement connu pour ses superbes reprises pour des groupes tels que TUEUR, KREATOR, SABBAT NOIR et beaucoup plus.

Atmosphérique sombre et menaçante, l’intro de 55 secondes “Éveil” prépare l’auditeur à la férocité imminente de “Echoes Of The Soul”, distribuant du carburant trouble et enflammé dans la machine de death metal. Leur texture sonore significative dérivée de divers sous-genres de death metal et de traces de thrash classique devient immédiatement évidente au début de l’album, reflétant l’aura infernale entièrement vicieuse que le premier album de 10 titres est sur le point de déclencher. CRYPTA débrider les démons soniques puissants et nourrir l’énergie cumulative et explosive avec des riffs de guitare déchaînés, Lirela couleur vocale incomparable de Damettosles tambours menaçants. Des pistes comme “Famine”, «Kali» et “Héritage taché de sang” incitent à une tempête incontrôlable de pure rage et de belligérance, tandis que des offrandes comme “Sous les ailes noires” et “La nuit noire de l’âme” délivrer un message de pure dureté dans une atmosphère périlleuse. «Arcane de la mort» fournit à son auditeur un aperçu supplémentaire de CRYPTALa maîtrise sonore de et captive avec des solos tentaculaires rappelant les temps anciens, mais épicés avec une touche moderne.

“Echoes Of The Soul” liste des pistes:

01. Éveil



02. famine



03. Possédé



04. Arcanes de la mort



05. Ombre à l’intérieur



06. Sous les ailes noires



07. Kali



08. Héritage taché de sang



09. Nuit noire de l’âme



dix. Des cendres

Le premier single et clip vidéo, “Des cendres”, a été publié le mois dernier.

Lire a déclaré à propos de la piste: “La chanson parle essentiellement de l’histoire bien connue du phénix, mais dans un sens plus philosophique. Elle parle des cycles de vie en constante évolution, des nombreuses fins et débuts que nous devons traverser, sur le nombre d’anciennes versions de nous-mêmes qui doivent mourir au sens figuré pour que nous continuions à grandir et à évoluer en tant qu’êtres humains, et enfin, sur le renforcement de la résilience pour endurer toutes ces renaissances. “

La première œuvre audiovisuelle emmène immédiatement le spectateur dans le spectre funéraire de CRYPTAet révèle également un engagement total sur le plan cinématographique. Le morceau lui-même est un présage infernal des histoires sinistres de l’album et présente déjà une première étincelle de leur impressionnante interaction: Lirela voix puissante de Anubis et Bergamaschiles attaques de hache audacieuses de DamettoLes percussions sophistiquées de premier plan invitent le phénix à renaître de ses cendres – avec le dernier crépitement de ce premier long-métrage invoquant des cris pour en savoir plus.

André Gustavo, réalisateur chez O2 Filmes, a déclaré: “Je pense que la chanson correspond parfaitement au moment actuel dans lequel nous vivons, pendant lequel toute l’humanité a besoin de se réinventer et de renaître ‘Des cendres’. La préparation du vidéoclip lui-même peut également être traduite à travers elle: construire une telle production pendant ce terrible moment que nous vivons était un grand défi pour nous tous. Je crois que, malgré tout cela, du point de vue créatif et cinématographique, nous avons eu un excellent résultat final pour la vidéo “.

CRYPTA est:

Fernanda Lira – Voix, Basse



Sonia Anubis – Guitare



Tainá Bergamaschi – Guitare



Luana Dametto – Tambours

Crédit photo: Renan Facciolo



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).