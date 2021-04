Cryptanalyst s’attend à une “vitesse d’échappement” lorsque Bitcoin casse 60 000 $. Voici pourquoi

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le prix du Bitcoin stagne toujours en dessous de 60000 dollars mais ne peut pas descendre en dessous de 55000 dollars. L’ajustement sur le marché de la crypto-monnaie a été long et ardu, mais lorsque 60000 dollars sont finalement cassés, l’actif cryptographique devrait atteindre ce qu’un analyste appelle la «vitesse de fuite».

Voici ce que le terme signifie et à quoi il pourrait ressembler après la cassure du niveau de résistance clé.

Bitcoin pourrait atteindre sa vitesse de fuite après avoir dépassé 60000 $

L’action des prix du Bitcoin a atteint une impasse critique, soit prête à exploser à des centaines de milliers de dollars par pièce, soit à plonger par rapport aux sommets actuels.

La résistance au-dessus de 60000 $ a été la première zone qui s’est avérée trop forte pour que les taureaux puissent percer facilement, ce qui a fait disparaître l’élan. Les indicateurs de momentum sont devenus rouges pour la première fois depuis des mois, mais les baisses n’ont pas réussi à faire baisser les prix beaucoup.

Lecture connexe | Augmentation de l’offre Stablecoin, baisse des réserves de Bitcoin, prêt à alimenter la prochaine tranche

La confrontation a une baisse de volume et une baisse de la volatilité aux niveaux les plus bas depuis des mois pour l’actif crypto typiquement explosif.

Mais lorsque les choses atteignent finalement 60 000 $, un analyste de la cryptographie s’attend à ce que les choses atteignent une «vitesse de fuite».



Voici à quoi pourrait ressembler la vitesse de fuite dans Bitcoin | Source: BTCUSD sur TradingView.com

À quoi ressemblerait le terme de physique développé en crypto?

Selon Wikipedia, la vitesse de fuite est un terme de physique qui décrit «la vitesse minimale nécessaire pour qu’un objet libre et non propulsé échappe à l’influence gravitationnelle d’un corps massif». En termes plus simples, c’est la force et la vitesse nécessaires pour qu’un objet échappe à l’attraction gravitationnelle d’une planète et hors de son atmosphère.

L’analogie a du sens. «La vitesse d’échappement augmente avec la masse du corps et diminue avec la distance de l’objet s’échappant de son centre. Par conséquent, la vitesse de sortie dépend de la distance parcourue par l’objet », lit-on dans une description.

Essentiellement, 60000 $ est le centre de l’objet, et la résistance devrait s’affaiblir une fois qu’elle est passée, ce qui nécessite moins d’élan global pour continuer à se diriger vers la lune.

Lecture connexe | Le PDG de Crypto “convaincu” du sommet du cycle Bitcoin, met en garde contre la vente d’intensité latérale

La raison en est que Bitcoin a attiré une attention médiatique considérable au-dessus de 50000 $, là où la pièce a passé des semaines auparavant. Ceux qui espèrent une évasion de 60 000 $ achèteront avec une force extrême sachant que toute correction a été rejetée.

Dans le même temps, ceux qui attendent que les prix baissent se rendront compte que cela ne viendra pas et que FOMO reviendra au Bitcoin, ce qui fera grimper plus facilement les prix.

Parmi la vague de nouveaux acheteurs entrant pour la première fois, les vendeurs achètent à nouveau après avoir réalisé leur erreur, et plus encore, devrait provoquer la dernière étape parabolique de la course haussière de Bitcoin, et la «vitesse de fuite» dont parle l’analyste.

Image en vedette des photos de dépôt, graphiques TradingView.com