Crypto a besoin d’une réglementation pour survivre, déclare le patron de la SEC

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) a appelé à ce que l’espace cryptographique travaille avec les régulateurs. Le Financial Times a rapporté que le président Gary Gensler avait demandé au Congrès d’habiliter son agence afin qu’elle puisse mieux gouverner le marché. On ne sait pas encore quelle agence supervise l’industrie de la crypto-monnaie, car les régulateurs classent principalement le bitcoin comme une marchandise plutôt qu’une sécurité.

On estime que moins de 10% du monde est actuellement au courant des crypto-monnaies. Cependant, c’est encore un nombre suffisamment important pour avoir incité les régulateurs à commencer à chercher des moyens de réguler correctement ces actifs numériques. Ce ne sont plus seulement les investisseurs de détail qui essaient de réaliser des profits rapides sur des marchés très volatils. Les investisseurs institutionnels sont également montés sur le ring, comme dans le cas de MicroStrategy de Michael Saylor.

La finance, c’est la confiance

Gensler pense que si le marché doit croître, il doit adopter une réglementation. Le président de la SEC a expliqué que la réglementation donnerait confiance au marché, ce qui est important si le marché ne veut pas perdre de sa pertinence avec le temps. “La finance est une question de confiance, en fin de compte”, a déclaré Gensler. Gensler se concentre principalement sur les plateformes de trading, car c’est là que se déroule la majorité (~ 95%) des activités sur le marché de la cryptographie.

Gensler avait précédemment suggéré que les plateformes cryptographiques s’enregistrent auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cela a été accueilli avec dédain par les investisseurs qui ne veulent pas que le gouvernement contrôle les crypto-monnaies. Mais le président Gray Gensler a de nouveau exhorté ces plateformes à s’inscrire au règlement. « Parlez-nous, entrez », a déclaré Gensler.

“Il existe de nombreuses plates-formes qui fonctionnent aujourd’hui et qui feraient mieux de participer et au lieu de cela, il y a un peu de demande de pardon, plutôt que de demander la permission.”

Des mesures fortes ont été prises dans l’espace crypto des échanges. Le plus important d’entre eux a été la répression de Binance par divers pays. BlockFi s’est engagé dans une confrontation réglementaire avec trois États et, plus récemment, Uniswap fait l’objet d’une enquête par la SEC.

Le marché de la crypto bénéficiera de la réglementation

La réglementation n’est peut-être pas un sujet facile en crypto, mais cela ne le rend pas moins important. Les bourses se rendent déjà compte que si elles veulent se développer sur le long terme, elles devront travailler avec les régulateurs.

À cette fin, Sam Bankman-Fried, PDG et co-fondateur de FTX Exchange, a déclaré dans une interview qu’il prenait la réglementation “extrêmement au sérieux”. Le PDG estime que travailler avec les régulateurs assurera la survie de l’industrie. Ajoutant que les échanges qui fonctionnent avec les régulateurs garantiront que les règles créées ne nuisent pas au marché, « en tuant l’utilisation pour cela en premier lieu ».

On ne sait toujours pas où se situent la plupart des produits cryptographiques en ce qui concerne les pratiques réglementaires. Mais Gensler estime que les plateformes financières décentralisées relèvent de la compétence de la SEC. “Peu importe qu’il s’agisse d’un jeton d’action, d’un stablecoin adossé à des titres ou de tout autre produit virtuel offrant une exposition synthétique aux titres sous-jacents”, a déclaré Gensler au Aspen Security Forum. “Ces produits sont soumis aux lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre de notre régime de valeurs mobilières.”

