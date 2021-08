Crypto, Adoption NFT avec Visa, PayPal, Substack, Marvel + Plus d’actualités ⋆ Crypto nouveaux médias

par

Cryptoman

23 août 2021, 21h25

200 Vues

Source : AdobeStock / Sergey Nivens

Nouvelles du TVN

Entreprise de technologie des paiements Visa a annoncé avoir acheté un CryptoPunk lorsqu’il entre dans le monde du commerce des jetons non fongibles (NFT). Ils ont payé environ 150 000 USD pour l’ajouter à leur collection d’« artefacts commerciaux historiques ». Franchise média merveille a annoncé avoir mis en vente ses premiers objets de collection NFT Digital Comics sur le marché NFT VeVe. Le numéro complet de chaque bande dessinée est lisible dans le VeVe app et vendu dans des boîtes aveugles pour 6,99 USD, et il se décline en cinq versions de rareté, allant de commune à secrète rare.

L’actualité des adoptions

Fournisseur mondial de paiements Pay Pal a annoncé le lancement d’un nouveau service permettant à ses clients au Royaume-Uni d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies, pour commencer à être déployé cette semaine. Les clients pourront choisir entre bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) et bitcoin cash (BCH). Plateforme de publication en ligne avec plus de 500 000 abonnés payants Sous-pile accepte désormais les paiements BTC sur le réseau Lightning alimenté par le processeur de paiement Bitcoin OpenNode, précise le communiqué. OpenNode alimentera à la fois les paiements Bitcoin en chaîne et Lightning Network. Les lecteurs pourront utiliser BTC pour payer des abonnements à un groupe sélectionné de publications axées sur la cryptographie, et ces publications conserveront leurs revenus en bitcoins.

Actualité de la réglementation

La filiale indienne du grand fabricant de téléphones portables Xiaomi Inde est intéressé par l’industrie de la crypto-monnaie, mais a besoin de clarté réglementaire de la part du gouvernement, a déclaré le directeur général de l’entreprise, Manu Jain, dans une interview avec The Economic Times. “Bien sûr, la crypto est un domaine extrêmement intéressant, le plus gros mot à la mode et qui se porte exceptionnellement bien. Mais, nous voudrions mieux comprendre du côté de la réglementation », a-t-il expliqué. Lawrence Zlatkin, vice-président mondial de la fiscalité pour l’échange de crypto Coinbase, a critiqué le manque d’opportunités pour le discours public concernant les dispositions sur les crypto-monnaies ajoutées au projet de loi bipartite sur les infrastructures du Congrès américain, écrivant qu’elles pourraient avoir un impact sur « 60 millions d’Américains ». Il a ajouté : « Cela nuira à l’innovation et étouffera le potentiel d’une technologie extrêmement importante à ses premiers stades de développement. […] La politique fiscale doit être réfléchie et délibérée. Une portée excessive est une erreur réglementaire. Gestionnaire d’actifs Neuberger Berman peut investir jusqu’à 5% de ses actifs dans des contrats à terme et des fonds bitcoin, conformément à un dépôt réglementaire auprès du Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SECONDE). Le dossier indiquait qu’il était “en vigueur immédiatement” et que cela permettrait au gestionnaire d’acquérir une exposition indirecte à BTC. Bourse européenne des produits dérivés Eurex, partie de la Groupe Deutsche Börse, a annoncé le lancement des contrats à terme sur les billets négociés en bourse (ETN) BTC. Ils ont ajouté que cette offre sera le premier marché réglementé de produits dérivés liés au bitcoin en Europe, à lancer le 13 septembre. Société de gestion d’investissement AdvisorShares a soumis une demande à la SEC pour un ETF à terme bitcoin. L’ETF Bitcoin géré par AdvisorShares investira “la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des contrats à terme négociés en bourse sur bitcoin” et des garanties, selon le dossier Entreprises d’investissement VanEck et ProShares ont tous deux retiré leurs demandes auprès de la SEC pour l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) à terme sur l’éther, quelques jours seulement après les avoir déposées, a annoncé Eric Balchunas, analyste principal des ETF de Bloomberg, dans deux tweets. Il a émis l’hypothèse que les retraits brusques pourraient signifier que la SEC a parlé aux deux entreprises et leur a dit qu’il était peu probable qu’elles approuvent un fonds à terme ETF.

Nouvelles de Stablecoin

Les réserves de la pièce de monnaie USD (USDC) stablecoin seront inversées pour être des avoirs en espèces et des bons du Trésor américain uniquement, son émetteur Centre annoncé dans un article de blog. Ils ont ajouté qu’ils exigent que les pièces stables approuvées par le Centre soient émises par des institutions financières réglementées et agréées qui maintiennent, au minimum, des réserves complètes d’actifs libellés en instruments de la monnaie fiduciaire équivalente, détenus dans des comptes séparés au profit des détenteurs de l’USDC.

Actualités minières

Les régulateurs du comté de Yingjiang dans le Yunnan, en Chine, ont émis des avertissements stricts aux centrales hydroélectriques contre la fourniture d’électricité aux entreprises impliquées dans l’extraction de BTC, selon un récent rapport. Les centrales ont jusqu’au mardi 24 août pour retirer les sociétés minières de l’approvisionnement « illégal » de leur réseau. L’Iran autorisera à nouveau les mineurs de bitcoins et de crypto-monnaies à opérer dans le pays à partir du 22 septembre, a rapporté l’Iran’s Financial Tribune. Mostafa Rajabi Mashhadi, porte-parole de l’organisation de production d’électricité du pays Tavanir, a déclaré que la société espère que la consommation d’énergie diminuera d’ici la fin de l’été, créant les conditions pour l’exploitation des mineurs légaux de monnaie numérique.

Actualités juridiques

Ancien Manchester United joueur et lauréat du Golden Boy Award Anderson fait l’objet d’une enquête en cours par le Brésilien Rio Grande do Sul Parquet de l’État sur l’utilisation de diverses crypto-monnaies à des fins de fraude et de blanchiment d’argent, selon Goal. L’opération en question enquête sur le vol d’avril 2020 de 30 millions de BRL (5,5 millions de dollars) d’une grande entreprise industrielle brésilienne qui, selon le bureau du procureur, a été déposé sur 11 comptes bancaires dans quatre États du pays, puis blanchi par le biais du achat de crypto-monnaie à la fois localement et à l’étranger.

