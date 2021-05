Crypto ‘also Ran’ Litecoin reste une alternative solide au Bitcoin

Suite à son grand effondrement lors de la fusion de la crypto, devriez-vous «acheter le plongeon» dans Litecoin (CCC:LTC-USD)? Bien sûr, comme le reste des altcoins, il a commencé à se remettre de ses pertes du 19 mai. Au moment d’écrire ces lignes, il a quelque peu augmenté par rapport aux plus bas et change de mains à environ 173 $. Pourtant, toujours en hausse cette année, les prix pourraient encore baisser, car de plus en plus de nouveaux entrants sont effrayés par la volatilité.

Cela étant dit, une fois que les choses commencent à se régler, il peut y avoir une opportunité ici – en particulier pour les investisseurs en crypto qui cherchent à se diversifier Bitcoin (CCC:BTC-USD).

En tant que l’un des altcoins les plus anciens du moment, Litecoin pourrait être juste le billet. Bien sûr, sa plate-forme n’est peut-être pas aussi populaire que Ethereum (CCC:ETH-USD) dans la communauté de la finance décentralisée (DeFi); ce n’est même pas vraiment un candidat potentiel pour une utilisation répandue de DeFi comme Cardano (CCC:ADA-USD) est.

Cependant, cela ne signifie pas que la popularité de LTC ne peut au moins rester stable, sinon augmenter avec le temps. Il peut être préférable de rester clair pour le moment, car il n’est pas certain de la durée du maelström crypto actuel. Mais, une fois que les choses se stabilisent, cela peut être l’une des meilleures alternatives Bitcoin à considérer.

Les principes de base du litecoin “ Also Ran ” sont solides

Comme l’a discuté le musulman Farooque d’InvestorPlace le 17 mai, Litecoin était autrefois «l’argent de l’or de Bitcoin». En 2011, il s’agissait d’un altcoin avant que des termes comme «altcoin» n’entrent même dans le lexique.

Bien qu’il existe depuis une décennie, ce n’est plus la crypto numéro deux. En termes de capitalisation boursière, il ne se classe même pas dans le top 10. Pourtant, s’il s’agit plutôt d’un «également couru» parmi les nombreux noms de cette classe d’actifs émergente, il reste solide en matière d’utilité.

Surtout, Litecoin présente des avantages par rapport au Bitcoin en ce qui concerne les transactions blockchain. Autrement dit, des vitesses de transaction plus rapides et des frais moins élevés. Lors de son lancement, cela a donné à LTC un avantage certain. Mais à l’heure actuelle, alors que de nombreuses autres plates-formes de blockchain peuvent vanter les mêmes avantages, Litecoin fait maintenant peu pour se différencier.

Cela peut expliquer pourquoi il continue d’être en retard sur les pionniers en termes d’adoption généralisée. Même ainsi, cependant, la crypto pourrait continuer à être utilisée comme moyen d’échange – peut-être pas aux niveaux d’Ethereum, mais au moins suffisamment pour la maintenir dans la course de chevaux.

Alors, comment cela se rapporte-t-il aux prix futurs? Même si Litecoin ne fait que se maintenir, il existe un moyen de continuer à gagner de la valeur alors que nous continuons de voir les acteurs du marché de la crypto sortir de Bitcoin.

Le pivot loin de BTC est de bon augure pour LTC

Suite à la récente panique, les cryptos à tous les niveaux sont en baisse par rapport à leurs sommets. Bitcoin n’a peut-être pas chuté le plus le 19 mai. Mais l’effondrement des prix pourrait avoir un effet démesuré sur le sentiment des investisseurs à l’avenir.

Qu’est ce que je veux dire? Le statut de BTC en tant que norme-or des crypto-monnaies a été gravement touché. Elon Musk a récemment souligné son impact environnemental négatif tandis que d’autres ont commenté son remplacement par des pièces rivales.

Craignant que Bitcoin ne soit plus l’option la moins risquée, les investisseurs dans ce domaine cherchent désormais à se diversifier. De plus, ils ne veulent pas éliminer complètement leur exposition à la cryptographie et ils ne veulent pas manquer de rendements potentiels élevés. Après tout, c’est la raison pour laquelle ils sont entrés dans cet espace en premier lieu.

Cela va aider les pièces chaudes actuelles – comme Ethereum et Cardano – beaucoup plus que Litecoin. Pourtant, la sortie globale de capitaux de BTC est une marée montante qui pourrait soulever tous les bateaux.

Attendez que les choses se stabilisent, mais le litecoin en vaut la peine

Alors, dans quelle mesure le prix des LTC peut-il augmenter si les acteurs du marché échangent leur BTC contre d’autres cryptos? C’est difficile à dire. Actuellement, il est trop tôt pour déterminer si ce ralentissement se poursuivra ou s’il est temporaire.

En attendant, cependant, la vente pourrait se poursuivre. Les prix peuvent redescendre en dessous de 150 $ ou même 100 $ avant que tout ne soit terminé. Pourtant, une fois que les choses se stabilisent – et si les investisseurs en crypto accélèrent leur pivotement loin de BTC – considérez Litecoin comme un altcoin intéressant à acheter.

À la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.