Crypto Analyst dit que le marché Ethereum est une “bombe à retardement”, voici pourquoi

in

Ethereum a récemment pris des coups avec le reste du marché au sens large. De nombreuses baisses et krachs du marché ont vu l’actif numérique redescendre en dessous de 3 000 $ au cours des dernières semaines, ce qui a laissé l’ETH dans une position difficile. Avec la baisse de la dynamique, il semble que le marché se dirige vers un autre marché baissier, car les crypto-monnaies enregistrent désormais des creux et des sommets inférieurs à chaque baisse et reprise.

Lecture connexe | Les analystes de JPMorgan disent que beaucoup d’argent jette Bitcoin pour Ethereum

L’actif est tombé en dessous de la fourchette de prix de 2 700 $ pour la première fois en deux mois. Et le ralentissement de septembre a fait que les tendances de la reprise n’ont pas répondu aux attentes. Malgré cela, l’analyste crypto Lark Davis ne pense pas que l’actif devrait être compté juste ici. Soulignant certaines mesures de réserve de change intéressantes, l’analyste pense qu’Ethereum pourrait très bien être au bord d’une explosion.

Les réserves de change baissent de 15%

Une baisse du volume des réserves de change a été signalée récemment. Ce n’est pas propre à Ethereum seul. Les données montrent qu’en plus de l’ETH, les réserves de change de Bitcoin ont également chuté au cours des deux derniers mois. Cela va à l’encontre de la façon dont les marchés haussiers ont fonctionné dans le passé. Chaque rallye passé s’est accompagné d’une augmentation des réserves de change alors que les investisseurs transféraient leurs actifs sur des bourses centralisées pour vendre et prendre des bénéfices. Mais 2021 a été l’année de l’inattendu sur le marché de la cryptographie.



Le cours de l’ETH se négocie en dessous de 3 000 $ | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Au lieu que les réserves de change augmentent à mesure que le prix augmente, cela a pris la direction opposée. Au plus fort du rallye haussier cette année, il y avait eu 21 millions d’ETH sur les échanges centralisés. Mais même si le marché a plongé et s’est redressé à divers moments, les soldes de change diminuent. Maintenant, il y a environ 18 millions d’ETH sur les bourses centralisées, ce qui montre une baisse de 15% par rapport au sommet du marché haussier plus tôt dans l’année.

L’analyste de crypto Lark Davis a déclaré à propos de la diminution des soldes des échanges: «Il y a environ 3 millions d’Ethereum de moins sur les échanges maintenant par rapport à l’époque où le prix était à un niveau record. Ce marché est une bombe à retardement.

Pourquoi les réserves de change sont en baisse

L’une des raisons de la baisse des réserves de change est due aux schémas d’accumulation des investisseurs. Le sentiment du marché a davantage penché sur la détention que sur la vente malgré le récent rallye haussier et, en tant que tel, les investisseurs achètent davantage de crypto-monnaies et transfèrent ces actifs vers des portefeuilles personnels plus sécurisés. Ces schémas d’accumulation sont à l’origine de ce qui pourrait être un choc d’offre sur les 2 principales crypto-monnaies du marché.

Lecture connexe | Plus de 5 milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum déplacés des portefeuilles froids au milieu de la répression en Chine

Une autre raison de la baisse des réserves de change d’Ethereum a été attribuée à la montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi). En effet, la plupart des activités DeFi sont effectuées sur la blockchain Ethereum et, à ce titre, les jetons ETH sont nécessaires pour effectuer des transactions. Par conséquent, les investisseurs déplacent leur ETH des bourses centralisées vers des bourses décentralisées, ce qui entraîne une diminution des réserves de change centralisées.

Graphique de TradingView.com