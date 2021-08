in

Récemment, le populaire analyste crypto basé en Nouvelle-Zélande, Lark Davis (@TheCryptoLark sur Twitter), a donné certaines des principales raisons de sa conviction que le prix de l’ETH dépassera 10 000 $ à long terme.

Davis, qui est depuis longtemps optimiste sur Ethereum, pense que trois moteurs principaux pourraient aider à faire grimper le prix de l’ETH au-dessus de 10 $ : la demande croissante d’ETH en raison de la popularité croissante de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT) ; diminution de l’offre du marché en raison de l’accumulation continue par les investisseurs ; et le mécanisme de gravure des frais de transaction qui a été activé le 5 août dans le cadre de la mise à niveau du réseau de Londres.

#ethereum à long terme atteindra facilement 5 chiffres, une demande croissante, une offre en baisse et un mécanisme d’achat et de combustion perpétuel sont du carburant de fusée ! – Lark Davis (@TheCryptoLark) 18 août 2021

Un autre analyste de crypto qui est également très optimiste sur Ethereum est l’hôte de la chaîne YouTube « Coin Bureau », qui – selon un rapport du Daily Hodl – a déclaré dans une vidéo qu’il a publiée le 15 août que le « taureau ETH ne court pas à bout de souffle » de sitôt :

« Il est difficile de prendre [a] examiner tous ces facteurs fondamentaux et ne pas être incroyablement optimiste quant à [Ethereum’s] futur. Le hard fork de Londres a montré à quel point la communauté Ethereum peut exécuter facilement des mises à niveau de protocole fondamentales. C’était une excellente démonstration de ce que nous pouvions nous attendre à voir lorsque les mises à niveau 2.0 commenceront à être déployées. Avec cette fusion de preuves de participation, nous allons voir l’ETH devenir de l’argent ultrasonique, de l’argent qui aura une offre qui se dégonfle d’année en année, jour après jour, bloc par bloc.

“Et il semble que la plupart de la communauté crypto soit d’accord. L’ETH est empilé, jalonné et autrement retiré du marché libre. Il est détenu comme une réserve de valeur rare qui sera beaucoup plus rare dans un an… Les institutions rongent leur frein, ou devrais-je dire ETH, alors qu’elles continuent d’en accumuler davantage. C’est un thème que je ne vois pas ralentir de si tôt.

« En tenant compte de tous ces facteurs, je peux comprendre pourquoi les options expirant l’année prochaine ont des prix d’exercice si élevés. La dynamique du marché est de notre côté et le taureau des ETH ne s’essouffle pas.“

De plus, il pense qu’il n’est pas fou de penser que le prix de l’ETH pourrait même atteindre 17 000 $ à long terme :

« Si ETH était à 17 000 $, cela lui donnerait une capitalisation boursière équivalente à celle de Microsoft. Est-ce inconcevable de savoir exactement ce qu’Ethereum alimentera un jour ?“

Selon les données de TradingView, sur crypto Bitstamp, au cours du dernier mois, le prix de l’ETH a augmenté de 56,72 % par rapport à l’USD. Actuellement (à 16h15 UTC le 22 août), l’ETH-USD se négocie autour de 3 168 $.

