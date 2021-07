Crypto Analyst haussier sur Bitcoin et deux Altcoins supplémentaires alors que les marchés de la crypto rebondissent Crypto new media

Un commerçant et analyste crypto de haut niveau est optimiste quant à l’avenir de deux altcoins alors que Bitcoin (BTC) et le marché de la crypto prennent de l’ampleur.

Dans une série de tweets, le commerçant pseudonyme, connu dans l’industrie sous le nom de Kaleo, dit qu’il construit des positions dans le projet de jeton non fongible (NFT) de Dapper Labs, Flow.

Kaleo dit que Flow est sur le point de surperformer fortement Bitcoin, car NFT et les jetons de jeu tels que Axie Infinity (AXS) attirent beaucoup d’attention sur le marché.

« J’ai passé un long moment sur FLOW. J’ai raté la majorité des pompes NFT dirigées par AXS et j’ai finalement décidé que j’avais besoin d’une certaine exposition.

Le graphique BTC dépasse une résistance temporelle plus élevée remontant au rallye du printemps, où il était l’un des leaders de la course NFT.

Source : Kaléo

Sur la paire de base USD, Kaleo hésitait initialement à renforcer sa position, FLOW luttant contre une résistance sur la période inférieure à 20,96 $. Maintenant, Kaleo dit qu’il ajoute à sa position FLOW, car l’actif a légèrement baissé vers 19,95 $, permettant une meilleure entrée.

« Ajout de plus de FLOW sur le plongeon. »

Source : Kaléo

L’autre actif que Kaleo se négocie alors que le marché se redresse est le réseau blockchain Terra Luna (LUNA).

Contre USD, Kaleo présente LUNA formant un coin ascendant, se préparant à dépasser les 8 $.

Source : Kaléo

Luna se négocie actuellement à 9,42 $, en hausse de près de deux dollars depuis que Kaleo a commencé à tweeter sur l’actif.

Alors que Bitcoin se négocie à environ 38 000 $, Kaleo rappelle à ses 338 000 abonnés qu’en février, lorsque Bitcoin s’échangeait à environ 30 000 $, la principale crypto-monnaie n’a mis qu’une semaine pour dépasser 47 000 $.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/diversepixel