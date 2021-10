Crypto Analyst prédit que le marché de l’Altcoin se dirige vers un rallye majeur et suit la demande actuelle de Bitcoin

Un analyste de haut niveau en crypto-monnaie prédit que les altcoins sont sur le point d’augmenter sur la base d’une analyse technique.

L’analyste crypto connu sous le nom de Capo a déclaré à ses 169 000 abonnés sur Twitter que, sur la base de l’indicateur Elliott Wave à 5 vagues, de nombreux altcoins ont terminé les deux premières vagues et sont sur le point de commencer la troisième vague qui se caractérise par une “grosse pompe”.

“De nombreux altcoins lancent la macro w3 (troisième vague d’Elliott d’une impulsion, qui est généralement la plus forte)

Aussi, certains d’entre eux ont déjà fait le w1 [Wave one] et w2 [Wave two] de ce w3 [Wave 3], donc la grosse pompe arrive.

La théorie des vagues d’Elliott indique que la première vague est une montée, suivie d’une deuxième vague correctionnelle qui ne dépasse pas le point le plus élevé de la vague 1. La vague 3 est généralement la plus grande et la plus puissante et s’élève au-dessus du point le plus élevé atteint par la vague 1.

Capo dit que sa thèse haussière est étayée par le fait que le sentiment baissier est faible dans le secteur de la cryptographie. Il propose un graphique Bitcoin (BTC) montrant un support qui a tenu bon pour la crypto-monnaie phare, n’ayant pas réussi à tomber plusieurs fois en dessous d’un niveau clé.

« La structure baissière à moyen terme est déjà cassée. Cela s’est produit dans toutes les pièces de monnaie. Ils rebondissent également sur un support solide.

Source : Capo/Twitter

Le meilleur analyste en crypto a également déclaré que les cartes thermiques des échanges cryptographiques Bitfinex et Binance démontrent une forte pression d’achat aux niveaux de support clés de Bitcoin.

“Les cartes thermiques montrent une forte demande ici, en particulier Bitfinex et Binance.”

Source : Capo/Twitter Source : Capo/Twitter

