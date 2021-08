Crypto Analyst prédit une évasion massive d’Ethereum et prévoit un nouveau record de Bitcoin d’ici novembre

Un analyste crypto de premier plan dit qu’il s’attend à ce que Bitcoin et Ethereum enregistrent des performances exceptionnelles vers la fin de l’année.

Le stratège en cryptographie, connu dans l’industrie sous le nom d’Inmortal, dit à ses 56 100 abonnés sur Twitter qu’Ethereum est sur le point de déclencher un fort rallye contre Bitcoin (ETH/BTC) et d’atteindre 0,11 BTC, d’une valeur d’environ 4 203 $ au moment de la rédaction.

Il dit également qu’un « flipping », ou un dépassement de Bitcoin en termes de capitalisation boursière, est en magasin pour Ethereum.

« Cette consolidation prendra bientôt fin. Le retournement frappe à la porte.

Source : Inmortel/Twitter

La prévision de prix d’Inmortal représente des gains potentiels de plus de 70 % par rapport à la valeur actuelle de l’ETH/BTC de 0,064 BTC ou 2 445 $. Selon le graphique du trader, ETH/BTC pourrait atteindre l’objectif de prix d’ici octobre.

Quant à Bitcoin (BTC), le crypto-trader voit également la principale crypto-monnaie atteindre un nouveau record historique d’environ 80 000 $ d’ici novembre. Selon Inmortal, le graphique quotidien de Bitcoin ressemble beaucoup à son action sur les prix au début de 2020 lorsque BTC est passé de 7 000 $ à 10 000 $ en quelques semaines.

En regardant Bitcoin dans une perspective à long terme, Inmortal dit qu’il pense que le cycle de boom actuel sera plus long que ses prédécesseurs. Il prédit également que BTC pourrait dépasser 150 000 $ au premier semestre 2022.

Après le marché haussier, cependant, le trader prévoit une chute massive de 80 % de la valeur du BTC à environ 30 000 $, où il pourrait atteindre un creux et entrer dans une nouvelle phase de consolidation d’ici 2023.

“Cycles de 4 ans sur Bitcoin.”

Source : Inmortel/Twitter

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/NextMarsMedia